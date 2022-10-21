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В выходные похолодает на юге и востоке Казахстана

В выходные похолодает на юге и востоке Казахстана Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

22 октября в северной части страны синоптики прогнозируют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также не исключены туманы и гололеды. Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября там ожидается неустойчивый характер погоды.

С 23 октября на западе, с 24 октября на севере ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Температуры воздуха:

  • на западе ночью -5...+5°С, днем +2...+12°С;

  • на севере, северо-западе, северо-востоке ночью понижение от 0...+8°С до 0...-8°С, днем понижение от +2...+10°С до -2...+5°С;

  • в центре республики понижение ночью от +2...+10°С до 0...-8°С, днем от +8...+18°С до -3...+5°С;

  • на востоке страны понижение ночью от -3...+5°С до 0...-8°С, днем от +12...+20°С до -3...+5°С;

  • на юге, юго-востоке понижение ночью от +5...+12°С до 0...+5°С, в горных районах от 0...-5°С до -5...-10°С, днем резкое понижение от +20...+25°С до +5...+13°С, в горных районах от +12...+17°С до -2...+5 тепла.

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