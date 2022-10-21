В выходные похолодает на юге и востоке Казахстана

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

22 октября в северной части страны синоптики прогнозируют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также не исключены туманы и гололеды. Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября там ожидается неустойчивый характер погоды.

С 23 октября на западе, с 24 октября на севере ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Температуры воздуха: