В выходные похолодает на юге и востоке Казахстана
22 октября в северной части страны синоптики прогнозируют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также не исключены туманы и гололеды. Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября там ожидается неустойчивый характер погоды.
С 23 октября на западе, с 24 октября на севере ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
Температуры воздуха:
на западе ночью -5...+5°С, днем +2...+12°С;
на севере, северо-западе, северо-востоке ночью понижение от 0...+8°С до 0...-8°С, днем понижение от +2...+10°С до -2...+5°С;
в центре республики понижение ночью от +2...+10°С до 0...-8°С, днем от +8...+18°С до -3...+5°С;
на востоке страны понижение ночью от -3...+5°С до 0...-8°С, днем от +12...+20°С до -3...+5°С;
на юге, юго-востоке понижение ночью от +5...+12°С до 0...+5°С, в горных районах от 0...-5°С до -5...-10°С, днем резкое понижение от +20...+25°С до +5...+13°С, в горных районах от +12...+17°С до -2...+5 тепла.