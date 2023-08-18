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На севере Казахстана в выходные похолодает

На севере Казахстана похолодает на выходных Фото: pxfuel
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток по стране ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, на севере Казахстана – сильные дожди, возможно выпадение града.

Также по республике ожидается сильный ветер.

Что касается температурного фона, то на севере страны ожидается понижение температуры воздуха днем до +20+25 градусов, на остальной территории республики изменений не ожидается.

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Казгидромет Погода Казахстан
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