Получить путевку на охоту и рыбалку можно будет в электронном виде

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил поправки в Правила выдачи типовой формы путевки охотникам и рыбакам, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что получить путевку для посещения охотничьих угодий или рыбохозяйственных водоемов для добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром можно как в бумажной, так и в электронной форме по факту обращения.

В случае обращения за получением путевки в электронном формате она автоматически формируется в информационной системе и направляется в личный кабинет заявителя.

Как поясняется, такие изменения необходимы для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов выдачи путевки, а также во избежание коррупционных рисков.

Кроме того, предусматривается, что субъекты охотничьего и рыбного хозяйства ведут учет выданных путевок на бумажном носителе путем их регистрации в журнале регистрации.

Нумерация и регистрация электронных путевок формируется информационной системой автоматически.

Еще одно новшество в том, что форма путевки дополняется отрывным талоном для подтверждения участия охотника в коллективной охоте, а также перевозки внутри страны продукции, полученной в результате охоты.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 ноября.