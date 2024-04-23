Как получить путевку на охоту и рыбалку: новые правила

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 17 апреля 2024 года утвердил Правила выдачи путевки, а также ее типовую форму, сообщает Zakon.kz.

Путевка выдается в бумажном или электронном виде охотничьим хозяйством гражданам по их устному или письменному обращению для посещения закрепленных охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

В случае обращения гражданина за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на электронную почту.

Срок действия путевки для охоты устанавливает охотничье хозяйство согласно правилам охоты.

По какой причине могут отказать в выдаче путевки:

отсутствует или полностью освоена квота на изъятие объектов животного мира;

отсутствует удостоверение охотника (для охоты);

установлены ограничение и запрет на пользование животным миром в местах и сроках, согласно решений о введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, устанавливаемых мест и сроков их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями, подлежащего государственной экологической экспертизе;

в охотничьих угодьях одновременно находится предельно допустимое количество охотников.

Путевка, выданная в бумажном виде, регистрируется в специальном журнале, а электронная путевка регистрируется автоматически.

Также утверждена новая типовая форма путевки для осуществления охоты.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2024 года.