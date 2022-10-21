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В Атырауской области горел рынок

рынок Фото: ДЧС Атырауской области
На рынке "Серпер" в селе Курмангазы произошел пожар. Звонок об огне, охватившем торговые ряды, поступил 21 октября в 7:24, сообщает Zakon.kz.

Огнем были охвачены торговые ряды с товарами народного потребления, продуктами питания и одеждой, рассказали в ДЧС Атырауской области.

рынок

Фото: ДЧС Атырауской области

Общая площадь здания – 600 кв.м. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. м.

рынок

Фото: ДЧС Атырауской области

Пожар локализовали в 8:44, ликвидировали в 9:15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар тушили 20 сотрудников и три единицы техники ДЧС.

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