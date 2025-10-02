#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
549.15
643.88
6.71
Происшествия

Рынок горел в Мангистауской области

В Мангистауской области горел рынок, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 05:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 2 октября на территории древесного рынка, расположенного в промышленной зоне №3 села Басқұдык Мунайлинского района Мангистауской области, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 куб. м древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила около 250 кв. м.

"К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ранее в Алматинской области пожар унес жизни двух людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Дань уважения и признательности: в Астане поздравили ветеранов АНК
18:45, 01 октября 2025
Дань уважения и признательности: в Астане поздравили ветеранов АНК
Сладкий урожай этого года: в Жетысу оба сахарных завода начали приемку сахарной свеклы
17:33, 01 октября 2025
Сладкий урожай этого года: в Жетысу оба сахарных завода начали приемку сахарной свеклы
В Кокшетау Международный день пожилых отметили открытием уникального общественного пространства "Көк Шалғын"
16:49, 01 октября 2025
В Кокшетау Международный день пожилых отметили открытием уникального общественного пространства "Көк Шалғын"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: