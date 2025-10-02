Рынок горел в Мангистауской области

Ночью 2 октября на территории древесного рынка, расположенного в промышленной зоне №3 села Басқұдык Мунайлинского района Мангистауской области, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место было установлено, что горят древесные отходы. Силами ДЧС удалось спасти около 100 куб. м древесины и отстоять от огня рядом стоящий ресторан.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила около 250 кв. м.

"К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

