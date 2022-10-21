Как выглядят старые лифты Казахстана: хотите получить адреналин – проходите

Старые лифты в разных городах Казахстана требуют срочной замены. Их ресурс выработан. Люди устали от неработающих годами подъемников, а некоторые вообще боятся заходить в страшные кабины. Как выглядят сегодня лифты в многоэтажных домах страны, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Немного статистики

Согласно данным ОЮЛ "Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана", число устаревших по стране лифтов в многоэтажных жилых домах на 1 января 2022 года составляло 19 581, из них требуют срочного ремонта или полной замены – 4 231. На тот период только в Павлодарской области требовалось заменить 1132 подъемника. Второе место по количеству старых лифтов занимала Карагандинская область – 852 лифта. На третьем месте оказалась ЗКО – 270 подъемников подлежит замене.

Фото: Zakon.kz

Президент "Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана" Ержан Игибаев подчеркивает, что это данные на 1 января 2022 года, а к текущему моменту еще большее количество лифтов могло выйти из строя. Корреспонденты Zakon.kz в своих расследованиях также выяснили, что ситуация с цифрами в регионах действительно стала еще серьезнее.

По словам Игибаева, чтобы заменить старый лифт на новый, необходимо собрать не менее двух третьих голосов жильцов, то есть около 70%, лишь затем обслуживающая организация имеет право подать бюджетную заявку на модернизация или замену лифта.

В настоящее время, согласно Закону РК "О жилищных отношениях", лифты относятся к общему имуществу, их ремонт и замена ложатся на плечи КСК и самих собственников квартир. Но не везде обслуживающие компании хотят брать на себя такую ответственность.

Актауские КСК не хотят брать лифты на баланс …или Занимательная история

На текущий момент, в Актау 1183 лифта, из них 278 находятся на балансе отдела ЖКХ акимата города. Остальные подъемные устройства пока либо не переданы на баланс, либо обслуживаются частными компаниями. В прошлом году отремонтировали 15 лифтов, акимат выделил почти 134 млн тенге.

На сегодняшний день уже 128 лифтов, которые находятся в городской коммунальной собственности в старых микрорайонах города, нуждаются в замене. Пока они в рабочем состоянии. Стоимость одного лифта составляет около 13 млн тенге. В дальнейшем, в соответствии с разработанным планом, до 2025 года будут проводиться работы по их замене, – сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото: Zakon.kz

К началу 2000-х годов все лифтовое хозяйство города было разрушено. Работали лишь единицы, да и те "дышали на ладан". Выносили из лифтов все, что можно было унести. В 2010 году акимат города принял беспрецедентное решение – взял на баланс все лифты. Актау оказался единственным городом, где все лифтовое хозяйство принадлежало государству. Замену и ремонт проводили за счет бюджетных средств. Обслуживала большинство лифтов одна компания. Но в начале декабря прошлого года ее деятельностью заинтересовались в антимонопольном департаменте. Причина – нарушение Закона "О конкуренции РК", так как компания ежегодно без конкурса заключала договор на обслуживание лифтов с актауским отделом ЖКХ. Антимонопольщики усмотрели в этом ущемление прав других предпринимателей. С 1 января 2022 года все лифты города должны были отключить. Акимат по требованию антимонопольного ведомства должен был передать их в собственность КСК и ОСИ. В свою очередь обслуживающие организации должны были заключить договоры на обслуживание с различными компаниями. Однако тут запротестовали обслуживающие организации. Они отказались и до сих пор отказываются брать лифты на свой баланс.

Они отказываются, так как в случае крупной поломки им придется менять лифт за свой счет, а это дорого. То есть придется собирать эти деньги с жильцов. А это не всегда удается. И даже небольшая поломка обходится дорого. Недавно в одном из лифтов срезали и украли кабели, в других часто ломают кнопки. А чтобы это заменить, требуется минимум 300 тысяч тенге, – говорит Оралбек Джайлиев, руководитель ТОО "Актауские городские лифты".

Сейчас во всех лифтах Актау действует карточная система. За каждую поездку жители платят 13 тенге.

С одной стороны это неудобно. Забыл карточку – поднимайся пешком. Но, когда в прошлом году нам сказали, что карточки могут отменить, мы все были против. Это значит, что лифтами будут пользоваться все, кто пожелает, то есть, будут ломать лифты и гадить в них. А восстанавливать придется нам, жильцам, если вдруг лифты передадут в КСК, – говорит жительница многоэтажки Гульнар Суюнова.

Жители выступили против абонентской платы за пользование лифтами. В Актау такая система когда-то уже существовала, однако показала свою неэффективность. Многие жильцы просто-напросто отказывались платить, но при этом пользовались лифтом регулярно.

Пока в акимате не теряют надежду передать лифты на баланс обслуживающих организаций. Но обязать тоже не могут.

В Семее лифтовое хозяйство требует восстановления

В Семее из 675 лифтов свой нормативный срок эксплуатации отработали и требуют замены 395. Еще 47 внутридомовых подъемников и вовсе не функционируют в течение нескольких десятилетий.

Фото: Zakon.kz

Поэтапная замена старых лифтов в многоквартирных домах Семея стартует с 2023 года. Этим займется недавно созданное областное государственно-коммунальное предприятие "Семей тұрғын үй", которое выступит оператором программ, связанных с проведением капитального ремонта жилого фонда в области Абай по государственным программам.

Замена лифтов будет происходить за счет возвратных государственных средств на основе льготного кредита под 0,1% годовых, согласно Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2022-2026 годы. Как только будут разработаны основные механизмы финансирования и реализации концепции, представителям областей и городов республиканского значения можно будет подавать заявки и проекты на проведение ремонтов в жилых домах на возвратной основе.

Жильцы смогут за счет возвратных средств отремонтировать кровлю, привести в порядок инженерные коммуникации внутри дома и подвал, провести капремонт фасада и подъездов, а также отремонтировать или заменить старый лифт. Государство выделяет кредит на 7 лет под 0,1% годовых, – говорит руководитель управления энергетики и ЖКХ области Абай Болат Абдралиев.

Он полагает, что поэтапно можно заменить все неисправные и старые лифты.

При хорошем стечении обстоятельств мы, возможно, сможем подать бюджетную заявку в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК уже в феврале 2023 года, когда будут в первый раз пересматривать республиканский бюджет, – планирует Болат Абдралиев.

Он также напоминает, что в законе "О жилищно-коммунальных отношениях" четко и ясно прописано, что собственники квартир несут равную долю ответственности за содержание и ремонт общедомового хозяйства в соответствии с занимаемой площадью своей квартиры. То есть за лифты, кровлю, инженерные коммуникации и ремонт фасада обязаны расплачиваться все, а не только те, кто живет на верхних или нижних этажах.

По словам руководителя ТОО "Best лифт" Валерия Хайдарова, в данном вопросе самое главное – это согласие жильцов.

Далеко не каждый совладелец общедомового хозяйства согласен выплачивать кредит в течение 7 лет, тем более, если он не пользуется лифтом в принципе. У нас есть дом по ул. Турксибская, 49, где еще с 2013 года тянутся судебные процессы в отношении тех жильцов, кто до сих пор не отдал долги по программе термомодернизации, – рассказывает Валерий Хайдаров.

Стоимость установки и замены лифта в Семее, по словам директора ТОО "Семипалатинск лифт" Сергея Калинина, составляет 20 млн тенге. И к этой стоимости нужно еще прибавить затраты на установку, монтаж и пуско-наладочные работы самого лифта.

Есть и еще одна проблема, о которой говорят представители ремонтных компаний – отсутствие квалифицированных электромонтеров лифтового оборудования из-за низких зарплат. Тому есть несколько причин. Тариф за одну поездку в лифтах Семея составляют 7-8 тенге, абонентская плата 500-600 тенге за один ключ.

Повышать тариф на тот уровень, который действительно мог бы решить все проблемы, мы просто не можем: в Семее население с крайне низкой платежеспособностью. Практически все предприятия, частные и государственные, работающие с жилым фондом города, имеют долги потребителей. В том числе и мы, – подводит итог директор ТОО "Семей лифт" Анатолий Фирсов.

Карагандинская область: на свой страх и риск

По словам руководителя отдела жилищного хозяйства управления энергетики и ЖКХ области Марлена Мустафина, в Карагандинской области насчитывается 606 жилых домов, где установлены 1477 лифтов. В основном лифты установлены в многоэтажках Караганды и Темиртау. Из 1477 лифтов 1223 действующие, 225 лифтов подлежат замене, 878 лифтов работают с истекшим сроком эксплуатации. Условно лифт может работать 25 лет. Получается, что больше 800 лифтов жители Караганды сейчас используют на свой страх и риск.

Конечно, каждый год, согласно правилам промышленной безопасности при эксплуатации опасных технических устройств, все эти лифты обследуют. Этим занимаются специальные обслуживающие организации. Они решают можно ли использовать лифт дальше или все-таки стоит его отключить. Но, по словам Мустафина, были и такие случаи, что людям приходилось объяснять – дальнейшая эксплуатация крайне опасна. И даже тогда карагандинцы умудрялись возмущаться и требовали снова включить лифт.

Лифты принадлежат жильцам. Все происходит только по их решению. Да, бывало такое, приходилось собирать людей объяснять им, что лифт опасно эксплуатировать. Могут произойти нештатные ситуации. Объясняли, что свой срок он уже отработал, рекомендовали жильцам остановить лифт, но жители были категорически против. Люди говорили: "Но пока же лифт еще работает, – рассказал Марлен Мустафин.

По-хорошему, все 878 лифтов, у которых вышел срок, необходимо менять. Тут-то и возникает проблема. Жильцам большого дома очень трудно договориться между собой. Ведь замена такого крупного объекта – стоит недешево. Не все жильцы к этому готовы.

Подобный скандал разразился этой осенью в доме № 48/3 на проспекте Н. Абдирова. Инициативная группа жильцов захотела поменять старый лифт. Девятиэтажный дом. Далеко не каждому карагандинцу, особенно пожилого возраста или матерям с колясками, под силу подняться на самый вверх. Лифт устанавливали по программе "Нурлы жер ЖКХ". Он обошел в 18 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Когда монтаж лифта был уже закончен, оставалось только наладить работу, внезапно одна из соседок подала на инициативную группу в суд. Женщина требовала, чтобы жильцы нижних этажей наравне с другими жителями оплачивали установку нового лифта. Пусть даже он им не нужен и его попросту нет на их этаже. И ей удалось выиграть. Она изначально была против установки лифта. С июня до конца сентября у нас шел процесс. В суде мы доказывали, что в протоколе с самого начала зафиксировали, что нижние этажи платить не будут. По сути, они подписи ставили, что не против установки лифта для удобства соседей. Но судья встала на сторону истца, несмотря на то, что мы максимальное количество доказательств предъявили. Учли мнение одного человека против большинства, – рассказала член инициативной группы жильцов Виктория Бадина.

В области это первое и единственное подобное решение. Были подобные иски, но судьи всегда занимали сторону большинства. С решением Казыбекбийского районного суда № 2 карагандинцы не согласны. Намерены подавать апелляцию.

Адвокат нам уже сказал, что это прецедент, и он бросает тень на всю систему. Теперь жители нижних этажей других домов, зная о том, что случилось у нас, будут и вовсе отказываться от установки лифта. А без них может не получиться собрать нужное количество подписей. Следовательно, лифты в Караганде никто ставить не будет! Вся программа под угрозой, – говорит Бадина.

В целом в Управлении энергетики и ЖКХ области говорят, что в планах на ближайшие 5 лет установка 50 лифтов в год. Идет замена 225 неработающих лифтов. 42 лифта в этом году уже установили (22 – в Караганде, 20 – в Темиртау). Оставшийся десяток лифтов заменят до конца ноября.

Костанайская область: количество лифтов, требующих ремонта, увеличилось

Ежегодно в Костанайской области увеличивается количество лифтов, которые нуждаются в ремонте или вовсе замене. Только в областном центре таковых больше 40%. В среднем на покупку и установку нового лифта с одной квартиры нужно собрать 350 тыс. тенге. Для многих костанайцев это просто неподъемная сумма и приходится жильцам многоэтажек ходить пешком.

Фото: Zakon.kz

По данным отдела ЖКХ, сегодня в Костанае насчитывается порядка 500 лифтов, но почти половина из них находится в изношенном состоянии. Жизнь лифтов поддерживают обслуживающие организации, но и их специалисты порой бессильны, так как на еще советские лифты уже просто нет запасных частей.

Мы обслуживаем около 250 лифтов в разных частях города. И почти половина из них уже, по сути, отработала свой срок, по возможности мы его продлеваем. Например, в прошлом году мы отключили лифт в доме на проспекте Аль-Фараби, 101. Ремонту он не подлежит, его нужно только менять на новый. Сам лифт стоит от 8 млн тенге, еще 2 млн нужно заплатить за установку. Не все могут собрать такую сумму, – говорит начальник участка ОЮЛ "Координационный союз ПКСК и КСК" Юрий Земенков.

Сегодня в новостройках Костаная устанавливают уже современные лифты, которыми управляет компьютер и они напичканы электроникой, которая дает сбой при малейшем скачке напряжения.

Не понаслышке о проблемах с новыми лифтами знает и Алия Баева, которая третий год является председателем ОСИ "Юбилейная 6", а по совместительству диспетчером и "спасателем" застрявших в лифте.

Буквально два дня назад в третьем подъезде остановился лифт. Я пешком поднимаюсь сначала на 9 этаж, а потом по лестнице на техэтаж, где и расположена лифтовая. Здесь на табло высвечивается кодировка проблемы, и чаще всего она решается благодаря перезагрузке системы. Мелкие проблемы я устраняю сама в лифтовой. Если нужно выпустить застрявших, сначала отключаю питание, а потом при помощи специальных ключей открываю лифт и выпускаю людей. Лифтовая компания обслуживает нас два года, и сложные ремонты выполняют они, – рассказала председатель ОСИ.

Главной проблемой, которая влияют на работу лифтов, она называет скачки электричества. Электроника может остановить лифт. Тогда в день по два-три раза приходится вызволять жильцов. Но есть и другая – наличие и качество запчастей, которые приходится часто менять.

В месяц с дома мы оплачиваем 100 тыс. тенге обслуживающей компании, получается с каждой квартиры по 900 тенге. Но если честно, то мы платим за воздух. Лифты новые и серьезные проблемы, которые устраняют специалисты обслуживающей организации, возникают раз в месяц, бывает и реже. Мы пытались договариваться с компаниями по оплате по факту, если что-то сломалось, тогда оплачивать их работу. Но пока понимания не нашли, – говорит Алия Баева

Проблемы с поломкой лифта случаются и в соседнем доме на Юбилейной 8. Как рассказала жительница дома Наталья Тесленко, отдельно за обслуживание лифта они платят обслуживающей организации. С одного подъезда выходит 29 тыс. тенге. Эту сумму делят на все квартиры, начиная с 3 этажа, получается в месяц 1037 тенге. У них новый дом и лифты новые, но люди периодически застревают и не меньше часа ждут, когда их выпустят.

Атырау: лифты-убийцы

Фото: Zakon.kz

В Атырау 502 лифта, из которых 448 – пассажирские, остальные грузовые. В ряде многоэтажных домов в микрорайоне Алмагуль жители отказались от программы модернизации пассажирских лифтов, и стали пользоваться грузовыми, на том основании, что за оба лифта им платить дорого.

Платить за пользование обоими лифтами нам не по карману, и наши соседи тоже говорили, что очень уж накладно, – говорит одна из жительниц многоэтажки в мкр. Алмагуль.

По данным жилищной инспекции города, на сегодняшний день в нерабочем состоянии 42 лифта в 20 домах, и из них 24 – в микрорайоне Алмагуль. Эксплуатация еще 14 лифтов в 6 многоэтажках другого микрорайона скоро истекает.

В отдел жилищной инспекции Атырау уже поступили заявления жителей шести домов на капитальный ремонт 14 лифтов. С ними проведено собрание совместно с оператором таких работ, то есть ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов Атырау". Эти лифты включены в программу модернизации. Их ремонт ожидается в ближайшее время, – сообщила главный специалист отдела жилищной инспекции Атырау Бибигуль Медеуова.

Больше половины лифтов уже прибыло, остальные ожидают к концу ноября.

Лифты турецкого и китайского производства. Каждый житель ежемесячно будет оплачивать их установку в пределах 3000-4000 тенге в течение десяти лет. Мы проведем всю работу за месяц, – говорит директор ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов Атырау" Бауыржан Токумбаев.

До 2022 года стоимость модернизации одного лифта составляла от 6 до 7 млн тенге. Сейчас цены поднялись выше – от 13 440 720 тенге до 18 615 408 тенге.

Регулярно проверять состояние лифта обязаны работники КСК, а при угрозе безопасности сообщать аттестованному лифтовому хозяйству, и таких аттестованных организаций в Атырау – 8.

Для жителей Атырау вопрос с безопасностью лифтов крайне важен, поскольку нефтяную столицу Казахстана не обошла стороной черная полоса, связанная с лифтами-убийцами. В 2013 году в шестнадцатиэтажном доме погибла девушка. Тогда лифт застрял между седьмым и восьмым этажами, одна из пассажирок, не дождавшись приезда аварийной службы, попыталась освободиться из западни самостоятельно и провалилась в шахту. И это был совсем не единичный трагический случай в микрорайоне Алмагуль. В 2018 году двое подростков по неосторожности упали в шахту неработающего грузового лифта с 15-го этажа и тоже погибли.

Павлодар: интересная идея

В Павлодаре отслуживших нормативный срок лифтов порядка 80%. По данным пресс-службы акимата города, на сегодняшний день общее количество лифтов в многоэтажных домах города составляет 1610 единиц. Из них 1132 лифтов эксплуатируют более 25 лет.

При этом с 2020 года по госпрограмме "Нурлы жер" в многоэтажках были заменены всего 10 лифтов. В этом году, по информации акимата, планируется обновить еще 5. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на замену 7 подъемников, но непосредственно к работам подрядчики приступят, видимо, в следующем году.

Госорганы, обслуживающие дома организации и местный оператор программы ТОО "Горкомхоз-модернизация жилья" традиционно ссылаются на нежелание большинства собственников квартир прилагать усилия и вкладывать средства в это важное дело. Были примеры, когда инициативные жители подавали заявки, оператор организовывал техническое обследование оборудования, планировалась разработка ПСД, а необходимое число согласных граждан не набиралось. Многих смущает сумма ежемесячного платежа. В Павлодаре она варьируется от 2 до 3 тысяч тенге.

Согласование с жильцами – это только начало долгой процедуры, изобилующей бюрократическими нюансами. Об этом говорит и руководитель организации "Заман-2007", обслуживающей дом №284 по улице Машхур Жусупа. Здесь заменили лифты в двух подъездах, на днях установят еще один.

Нашему дому более 40 лет, столько же и лифтам. Да, были трудности с убеждением, но мы показывали, как изношены механизмы, как они скрипят, дышат на ладан, останавливаются в межэтажном пространстве. И теперь многие понимают, что пора менять, – рассказывает Татьяна Алексеева, руководитель КСП "Заман".

Фото: Zakon.kz

За каждый лифт жильцам трех подъездов придется оплатить около 12 млн тенге. Нагрузка на квартиру в девятиэтажном подъезде – около 300 тысяч тенге.

В наше время это не такая большая плата за безопасность и комфорт. Народ начал понимать это и все больше людей сами просят заняться заменой. Но сделать это не так просто. Мы благодарны госорганам за всяческое содействие, но они не могут идти поперек программы. А в ней формальностей много, финансирования долго ждать. Мое личное мнение, если массово дома начнут заявлять замену лифтов, государство может не справиться, – отмечает Татьяна Алексеева.

Выход она видит в вовлечении в процесс частников, которые могут договариваться с населением напрямую. Предложения на рынке есть, но этот маховик пока не раскручен.

Петропавловск: лифты в домах – страшное бедствие города

В Петропавловске всего 1115 жилых многоэтажек. При этом высотки в городе – скорее исключение из правил массовой пятиэтажной застройки. Выше семи этажей – только 120 домов. Именно в них предполагаются лифты. Лифтов должно быть здесь 393. А вот сколько есть на деле – тот еще вопрос. Все потому, что лифты в домах Петропавловска в большинстве своем разграбили в лихие девяностые. Вместо лифтов остались только пустые лифтовые шахты. Они превратились в притоны для наркоманов и алкоголиков. Жильцы их постоянно замуровывали, заколачивали, но бесполезно. Наркоманы и алкоголики все ломали и устраивали там посиделки, как правило, с пожарами. Из-за этого дома, где имелось такое горе-лифтовое хозяйство, стали считаться в городе неблагополучными.

В тех домах, где лифтовое хозяйство в то непростое время удалось сохранить, старые лифты и по сей день наводят страх на горожан.

Фото: Zakon.kz

– Просмотрите, вроде так – то он ничего, но внутри, это же ужас! Хотите получить адреналин? Проходите! – начинают экскурсию в свой старый лифт жильцы городской девятиэтажки постройки советских времен.

Делаю шаг в кабину лифта. Тут же внезапно с лязганьем закрываются трясущиеся двери. Лифт начинает биться в технической конвульсии, через пару секунд "приходит в себя" и мне удается зайти внутрь. Здесь при свете тусклой лампочки едва видны лица моих собеседниц. Женщины шутят, мол, хорошо, что свет не яркий, иначе вообще страшно было бы, а так – меньше видим, спокойнее едим.

Но основные "прелести" все же разглядеть удается. Порванный линолеум на полу, выломанные, обожженные кнопки….

Фото: Zakon.kz

Раздается чудовищный скрип при подъеме.

– Опять застреваем, – удрученно сообщает одна из попутчиц.

– Часто застревает?

– Постоянно. По несколько раз в день мастера вызываем. Он уже замучался к нам приходить, – отвечает женщина.

Лифт передернулся, но вдруг поехал вверх. После того, как чудом удалось избежать участи застрявшего в нем пассажира, принимаю решение спускаться вниз пешком.

Еще несколько лет назад разграбленные или еле живые лифты были настоящим бедствием города. Жители многоэтажек били во все колокола, засыпали обращениями чиновников и журналистов. Но помочь могли только деньги. Причем, их собственные, поскольку жильцы многоэтажек должны сами заботиться о своем имуществе. И все мольбы о том, что новый лифт стоит миллионы тенге, которые никак не собрать людям самим, разбиваются о железную логику – "Кто хочет, тот делает".

Сегодня все кардинально изменилось. Благодаря государственной программе модернизации жилых домов отремонтировать и даже купить новый лифт может любой дом. Правда, для этого нужно, чтобы жильцы были согласны рассчитаться за такое удовольствие.

В среднем новый лифт сейчас обходится в 15 млн тенге. Бюджетный кредит жильцам предоставляется на 15 лет. Переплата составляет 0, 01 %. Практически рассрочка. Сумма делится на все квартиры в доме. В итоге, это небольшие платежи и очень выгодное решение. Но все равно многие не хотят, потому что деньги нужно возвращать, – отмечает пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Петропавловска Асем Айтулова.

В итоге благодаря бюджетному кредиту в рамках программы по модернизации жилищного фонда с 2011 года восстановлено 32 лифта. 19 из них полностью заменены, 13 отремонтированы.

Из республиканского бюджета на 2021-2022 годы был выделен кредит в размере 150 млн тенге. Уже проведены работы по модернизации в пяти многоэтажках, где заменены 10 лифтов.

На 2022-2023 годы планируется установить еще 10 лифтов в трех домах на сумму 150 млн тенге.

Всего на сегодня в городе требуют полной замены 105 лифтов, в 143 нужен дорогостоящий ремонт.

Почти 100 лифтов требует замены в Усть-Каменогорске, но денег нет

Всего в областном центре имеется 834 подъемника в многоэтажках. Из них, по данным отдела жилищных отношений акимата Усть-Каменогорска, 98 требуют замены.

В основном, требуют замены лифты, находящиеся в коммунальной собственности. Так, из 191 лифта 105 отремонтированы, 86 необходимо заменить, говорят в отделе жилищных отношений. Но главная проблема на сегодня - цена вопроса. На их замену и ремонт денег в бюджете нет. Проектно-сметная документация на них разрабатывалась несколько лет назад. По той смете на замену одного только лифта требуется порядка 19 млн тенге.

В настоящее время разрабатываются типовые правила компенсации собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с ремонтом и заменой подъемников, капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов, – отметили в отделе жилищных отношений города.

Свыше 600 подъемников относятся к общедомовому имуществу и затраты на их замену и содержание несут сами жильцы, говорят чиновники. 14 из них в плохом состоянии. Но у людей попросту нет денег на замену дорогостоящего оборудования.

Обслуживанием лифтов в областном центре занимаются 8 специализированных организаций.

Попасть в кабину лифта можно исключительно при помощи пластиковой карты или ключа. Пополнить и ездить месяц по карте можно за 700 тенге с человека, с ключами – за 500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Качество обслуживания далеко не идеальное. К примеру, лифт одного из подъездов дома по улице Карбышева стал чуть ли не экспериментальным. Сначала там установили карточную систему ТОО "Лифтэк", после смарт-систему ТОО "Смарт-лифт". Но в месяц по несколько раз ключи и лифт перестают работать, что доставляет неудобство жителям девятиэтажного дома. При том, что деньги с абонентов исправно собираются первого числа каждого месяца, в противном случае ключ попросту блокируется. И еще один любопытный момент. ТОО "Смарт-Лифт" впервые зарегистрировано в 2008 году, но компания на сайте комитета госдоходов РК числится как налогоплательщик, признанный бездействующим с апреля 2021 года. Налоговых отчислений – 0.

Треть лифтов в Уральске требуют замены

В Уральске 226 многоквартирных жилых домов оборудованы лифтами. В рабочем состоянии находятся 443 лифта, 196 лифтов требуют замены – это лифты, у которых истек срок годности в 25 лет. Но жильцы многоэтажек неохотно идут на замену еще советского лифта в своих подъездах из-за дороговизны лифтового оборудования. Если в 2013 года новый лифт производства Беларусь стоил – 6-7 млн тенге, то в 2022 году его цена выросла до 14-15 млн тенге.

По информации отдела ЖКХ Уральска, в 2021 году в городе заменили всего 5 лифтов. В этом году от желающих заменить лифты в своих домах поступило 9 заявок.

В Уральске в прошлом году мы заменили всего 5 лифтов. В этом году ни одного. Вот в Аксае мы в год меняем по 20-25 лифтов. Снимаем старые лифты Чешского производства и меняем на бюджетные, белорусские. В Уральске обстановка иная – здесь люди неохотно идут на замену лифтов, несмотря на то, что есть госпрограмма. Здесь многие люди хотят как раньше, чтобы государство им бесплатно все сделало, – рассказывает директор ТОО "Алиби Лифт" Алиби Айткулов.

Также, по его словам, в Уральске сохраняется проблема, когда жители домов не платят за услуги лифта.

Сейчас мы выдаем жильцам ключи от лифта, кто не платит – отключаем от возможности ездить на лифте. Когда долг гасят – снова подключаем. С одного подъезда выходит примерно 12,5 тысяч тенге. С квартиры примерно 600-700 тенге, при том, что среди других городов у нас самая низкая цена с подъезда. В остальных городах минимальная цена – 20 тысяч тенге, – говорит Айткулов.

По его словам, старые лифты, отслужившие 25 лет, многие предприятия на обслуживание просто не берут.

Сейчас по закону, чтобы заниматься ремонтом и заменой лифтов, нужны разрешительные документы. У меня, например, есть все: и аттестат на безопасность и обслуживание, и на испытания и экспертизу, плюс к этому разрешение национального стандарта. У многих компаний этих документов нет, поэтому сейчас они не могут принимать участия в госзакупках на оказание услуг по обслуживанию лифтов в государственных учреждениях. С жильцами домов ситуация другая. Они находят механиков, которые за несколько тысяч тенге проводят краткосрочный ремонт и лифт продолжает эксплуатироваться, – рассказал Алиби Айткулов.

Тараз: проблем с лифтами нет, уверяют в акимате города

В Таразе сегодня имеется 1406 многоквартирных жилых дома. Из них в 39 многоэтажках (от 5 до 12 этажей) установлены 58 лифтов. В том числе 29 пассажирских лифтов в 28 домах находятся на балансе отдела жилищных отношений. Практически все они установлены в домах в 2010 году. Их текущий ремонт проводится ежегодно. Аварийных, либо нуждающихся в капитальном ремонте лифтов нет. Содержание лифтов, находящихся в собственности местных исполнительных органов, осуществляется за счет местного бюджета. В этом году право на техническое обслуживание таких лифтов в ходе конкурса государственных закупок выиграло ТОО "Februus", предложившее свои услуги на сумму 11,7 млн тенге.

Мы обслуживаем около 50 лифтов, расположенных в жилых домах, в зданиях государственных учреждений и на объектах бизнеса. Самое больше, что происходит – это люди застревают в лифтах. Мы приезжаем, помогаем им выбраться из кабинок, производим ремонт подъемников. Бывает, что в ходе профилактического осмотра находим какой-то изъян. Тогда лифт выключаем на время ремонта, – говорит Адилет Мырзаш, директор ТОО "Februus".

Еще 29 лифтов, расположенных в жилых многоэтажках, находятся в собственности жильцов. Здесь положение обстоит несколько иначе. Для каждой квартиры пользование лифтом обходится 500 тенге в месяц. Техническое обслуживание подъемника осуществляют компании, с которыми заключен договор. Бывает, что старшие по домам или председатели КСК просто обращаются по объявлениям в интернете к мастерам по ремонту лифтов.

Что касается 60 лифтов, установленных в 25 зданиях социальных и развлекательных центров Тараза, то их обслуживание и техническое состояние целиком возложено на руководителей этих учреждений.

В департаменте по ЧС по Жамбылской области корреспонденту Zakon.kz объяснили, что последняя проверка безопасности лифтов ведомством была проведена в 2013 году. Так как такие проверки специалисты отдела промышленной безопасности ДЧС могли осуществлять раз в 5 лет, то очередная инспекция лифтового хозяйства города должна была состояться не позднее 2018 года. Однако с 2014 года эту функцию передали жилищно-коммунальному хозяйству акимата города.

То есть, теперь проверку лифтов проводят они, – отметили в ДЧС.

Авторы: Кирилл Александров, Екатерина Гуляева, Ева Гоцкая, Людмила Мельник, Ирина Адылканова, Айдар Альтаев, Инна Лопатко, Светлана Новак, Таисия Колевид, Алем Максудов