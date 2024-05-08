Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление

Департамент полиции Абайской области 8 мая сообщил, что начато досудебное расследование по факту травмирования людей из-за падения лифта в многоэтажном доме в городе Семей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве опровергли информацию, которая сейчас распространяется в мессенджерах, о якобы погибших из-за происшествия.

"На данный момент в больницах находятся шестеро пострадавших. Информация, распространяемая в чатах WhatsApp относительно погибших в лифте, не соответствует действительности. Вместе с тем предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Семее стало известно, что в многоэтажном жилом доме по проспекту Ауэзова в лифтовую шахту упал лифт, в котором находились шесть человек. Пострадавшие получили множественные переломы.