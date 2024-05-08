Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление

Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 18:46 Фото: ДП Абайской области
Департамент полиции Абайской области 8 мая сообщил, что начато досудебное расследование по факту травмирования людей из-за падения лифта в многоэтажном доме в городе Семей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве опровергли информацию, которая сейчас распространяется в мессенджерах, о якобы погибших из-за происшествия. 

"На данный момент в больницах находятся шестеро пострадавших. Информация, распространяемая в чатах WhatsApp относительно погибших в лифте, не соответствует действительности. Вместе с тем предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Семее стало известно, что в многоэтажном жилом доме по проспекту Ауэзова в лифтовую шахту упал лифт, в котором находились шесть человек. Пострадавшие получили множественные переломы. 

Читайте также

Военнослужащий с автоматом сбежал из воинской части в Атырау
Военнослужащий с автоматом сбежал из воинской части в Атырау
шесть человек получили переломы в результате падения лифта в Семее
Шесть человек получили переломы в результате падения лифта в жилом доме в Семее
ДТП, авария, погибшие
Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Диана Абдуллаева
Семей 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анатолий Кин
Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП
ДТП
В Алматы девушка за рулем лимузина совершила ДТП
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: