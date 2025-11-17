"Нигде не видела работающий лифт" – алматинцы о проблеме надземных пешеходных переходов

Алматинцев возмущают неработающие подъемники в надземных пешеходных переходах. Большинство уличных лифтов простаивает без дела. Тогда как тысячи людей с особыми потребностями вынуждены подниматься на переходы с посторонней помощью или проходить мимо. Проблему изучил корреспондент Zakon.kz.

Проблема с лифтами в надземках Алматы

Подъемники в надземных переходах Алматы не выполняют свои функции, жалуются алматинцы. Устройства стоят как совершенно бесполезные предметы экстерьера. При этом регулярно проходят обслуживание. Но зачем, если многие лифты закрыты на замок. Этот вопрос озадачил жительницу Алмалинского района Наталью Гончаровскую. Женщина ежедневно переходит проспект Райымбека возле улицы Брусиловского по надземке. Иногда наблюдает, как мучаются инвалиды и пожилые, взбираясь на высоту.

"Я не видела ни на одном переходе, чтобы подъемник работал, людей поднимал. Только однажды я заметила, как лифт обслуживали: то ли ремонтировали, то ли проверяли. Ремонтники свою работу быстро выполнили, дверь подъемника закрыли, ключ забрали и ушли. Для чего эти лифты установили, кучу денег вложили, вообще непонятно. Нужно же привести их в рабочее состояние!" Наталья Гончаровская

Больше всех об этом просят колясочники. Для них лифты – не комфорт, а жизненно необходимые средства передвижения. Зачастую попасть на противоположную сторону дороги без преодоления дополнительных километров не получается. Катить коляску соглашаются далеко не все прохожие. Примечательно, что в некоторых переходах отсутствуют пандусы. А те самые подъемники покрываются пылью.

Общественный совет неоднократно поднимал тему подъемников в надземных пешеходных переходах, но результата нет. Богдан Джепка уверяет, что при обслуживании лифтов допускают множество нарушений. А некоторые устройства собраны лишь "для галочки".

"Часть лифтов может простаивать из-за технических ошибок, износа, отсутствия обслуживания. Где-то оборудование изначально установили формально, только чтобы "закрыть" проект. Лифтами занимаются подрядчики, выбранные по государственному конкурсу. По условиям договора подъемники должны работать 24/7, но фактически это требование часто не исполняется. Идет работа по исправлению нарушений: подключены депутаты маслихата, Общественный совет держит ситуацию на контроле, в том числе лично я", – рассказал Богдан Джепка.

Активисты не теряют надежды, что подъемники когда-нибудь заработают как положено. Необходимо только навести порядок и организовать постоянный контроль, считают эксперты. С ними солидарны общественники.

"Подъемники могут полноценно функционировать, но для этого требуется системная ответственность со стороны районных акиматов и прозрачная отчетность подрядчиков". Член Общественного совета Богдан Джепка

Общественники напоминают, что в одном только Жетысуском районе в 2023 году на ремонт и замену подъемников выделили больше 400 млн тенге. Однако значительная часть оборудования до сих пор не работает.

"После капитального ремонта стабильно работают подъемники в Турксибском и Жетысуском районах. Впрочем, полную картину можно дать только после мониторинга", – полагает Джепка.

Главная проблема – отсутствие единой системы сервиса и доступа. У каждого перехода свой способ открытия дверей. Например, чтобы зайти в лифт надземки в Бостандыкском районе, нужен один ключ, в Медеуском – другой. Это очень неудобно, отмечают общественники.

"Ключи нигде не регламентированы, это нелогично и нарушает принципы доступности". Богдан Джепка

Способы решения проблемы

Члены Общественного совета планируют выехать и проверить в городе все 127 надземных переходов. По закону, ответственность за их эксплуатацию несут районные акиматы. Общественники предлагают способы профилактики появления проблемы с лифтами в надземках.

"Можно перестать строить новые надземные и подземные переходы. Мы много лет предлагаем альтернативу – обычный наземный пешеходный переход с ручным светофором. Это дешевле, безопаснее и не требует дорогого сервиса. Назначить одну ответственную компанию за все хозяйство. Одна организация должна обслуживать все 127 переходов, получать годовой бюджет по госзакупу и предоставлять отчеты. Привлечь Национальную ассоциацию лифтовиков. У них есть эксперты, документация и техническая компетенция. Их участие позволит навести порядок, ввести сертификацию и единые требования. Только системный подход решит проблему раз и навсегда. Я предлагаю комплексный подход, который будем обсуждать с акиматом", – резюмировал Богдан Джепка.

Есть и хорошая новость. Транспортный холдинг Алматы нашел инновационное решение проблемы. Первые меры уже приняты. В Ауэзовском районе на входе в лифты установили современные терминалы для карт безналичной оплаты.

"В рамках капитального ремонта на надземных переходах установлена система "Оңай", предназначенная только для маломобильных групп населения города и не предусматривающая взимание платы", – прокомментировали в пресс-службе акимата Алматы.

Подъемники предназначены для маломобильных групп населения, лиц с инвалидностью, пенсионеров, родителей с детскими колясками и граждан с временными ограничениями по состоянию здоровья, отметили в акимате Алматы.

Во всех лифтах есть информационные таблички с инструкцией по использованию и контактами обслуживающих компаний. Для того, чтобы получить ключи к подъемным механизмам, надо обратиться с заявлением и соответствующими документами в отдел общественного развития аппаратов акимов районов.