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Для прилетающих в Россию казахстанцев отменили ПЦР-тест

Россия, Казахстан Фото: Zakon.kz
Россия отменила требование по предоставлению отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. Об этом говорится в новом постановлении Роспотребнадзора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Посольства Казахстана в России, прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест.

Требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года.

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету, - говорится в сообщении.

В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу России организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.

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