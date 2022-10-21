Для прилетающих в Россию казахстанцев отменили ПЦР-тест

Россия отменила требование по предоставлению отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. Об этом говорится в новом постановлении Роспотребнадзора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Посольства Казахстана в России, прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест.

Требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска было отменено с 1 апреля 2022 года.

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить соответствующую анкету, - говорится в сообщении.

В то же время, согласно документу, во всех пунктах пропуска через государственную границу России организуется практика выборочного тестирования на коронавирус.