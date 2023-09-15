Монголия отменила единственный авиарейс в Россию

Монгольская авиакомпания Hunnu Air отменила единственный рейс из страны в Россию. Авиасообщение прекратиться с 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

Единственный рейс из монгольского Улан-Батора летал в российский Улан-Удэ. Рейсы выполняла монгольская компания, которая сегодня прекращает продажу билетов на последний в этом направлении рейс, запланированный на 19 сентября. Об этом пишут Ведомости.

"Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор – Улан-Удэ на 19 сентября 2023 г. можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут", – рассказали в авиакомпании Hunnu Air.

При этом, в компании отметили, что намерены запустить новый регулярный рейс из Монголии в российский Хабаровск. Планируется, что сообщение начнет действовать с ноября этого года.

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