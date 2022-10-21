Управделами президента Казахстана передало акиматам двух новых областей 13 Mercedes и Skoda

13 автомашин марок Mercedes-Benz и Skoda передало Управление делами президента Казахстана акиматам двух новых областей – Улытауской и Абайской, сообщили корреспонденту Zakon.kz в УДП РК.

В пресс-службе управления отметили, что акимы Улытауской и Абайской областей обратились в адрес УДП РК с просьбой о содействии в обеспечении транспортом и передаче автомашин в коммунальную собственность.

Управление делами президента РК поддержало просьбу регионов и на основании обращений приказом Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК и актом приема-передачи государственного имущества в коммунальную собственность двух областей были переданы 13 автомобилей Mercedes-Benz и Skoda 2008-2012 годов выпуска: в Улытаускую область – восемь единиц, в Абайскую – пять единиц. Пресс-служба УДП РК

Также отмечается, что Управделами президента РК рассматривает возможность поддержать новые области выделением дополнительного автотранспорта отечественной сборки.

Кроме того, в пресс-службе УДП РК рассказали, что в ближайшее время планируется поэтапная замена немецких автомобилей Mercedes-Benz, обслуживающих руководителей центральных исполнительных государственных органов, на автомобили KIA казахстанской сборки.

В акимате Улытауской области уточнили, что региону на безвозмездной основе передано восемь подержанных автомашин: пять Mersedes и три Skoda 2009-2010 годов выпуска.

16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать три новые области – Абайскую, Улытаускую и Жетысускую.

4 мая президент подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", в котором говорится о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Конаев и об образовании трех областей. Документ вступил в силу 8 июня.