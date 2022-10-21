В поселке Акмолинской области открылся обновленный стадион

Обновленный спортивный стадион распахнул свои двери в Сандыктауском районе в преддверии Дня Республики. В селе Балкашино состоялось торжественное открытие стадиона "Урожай" после капитальной реконструкции, в котором принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

Стадион "Урожай" райцентра Балкашино долгое время нуждался в ремонте. И вот в прошлом году началась реконструкция спортивного объекта по программе "Ауыл Ел-бесігі", для чего из государственной казны выделили почти 400 миллионов тенге.

Здесь были оборудованы новое футбольное поле с искусственным газоном, беговые легкоатлетические дорожники с тартановым покрытием, зрительские трибуны, площадки для игры в волейбол и баскетбол, специально оборудованный корпус для тренеров и спортсменов, зрительские трибуны на 300 мест.

Открывая стадион глава региона Ермек Маржикпаев отметил, что уделяется большое внимание развитию спорта и открытию новых спортивных объектов.

Уверен, что стадион станет центром спортивной жизни, как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга района. Самое главное — это формирование у нашей молодежи стремления заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. За последние 3 года введены 7 физкультурно-оздоровительных комплексов. На стадии завершения строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ерейментау. До 2025 года запланировано строительство ФОКов в городах Косшы, Есиль, селах Родина и Коргалжын. Ермек Маржикпаев

Фото: Айбек Данияров

В этом году из областного бюджета выделено порядка 1 миллиарда тенге на капитальные ремонты спортивных объектов и установку 42 спортивных площадок в 10 районах. Успешно реализуется проект "Ауыл – Ел бесігі", в рамках которого строятся спортивные комплексы в селах Мадениет Бурабайского и Жаксы Жаксынского районов, проведен капитальный ремонт стадиона в селе Шортанды.