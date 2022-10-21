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В Казахстане завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты

завершение регистрации кандидатов в президенты Фото: Zakon.kz
В Казахстане 21 октября 2022 года в 18:00 завершена регистрация кандидатов в президенты страны, сообщает Zakon.kz.

К этому времени Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:

  • Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.

  • Нурлана Ауесбаева, представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

  • Мейрама Кажыкена, выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат".

  • Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

  • Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

  • Салтанат Турсынбекову – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Следующие кандидаты не получили разрешения Центризбиркома на дальнейшее участие в предвыборной гонке, так как не соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым кандидатам в президенты:

  • Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов "Асар".

  • Талгат Ергалиев – от Союза строителей Казахстана.

  • Фатима Бизакова – от республиканского общественного объединения "Практическая Психология".

  • Бакыт Жанабаев – от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола.

  • Нуржан Альтаев – от республиканского общественного объединения "Мұқалмас".

  • Жуматай Алиев, выдвинутый от РОО "Халық демографиясы".

В соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября, утвержденным ЦИК РК, регистрация кандидатов в президенты завершилась 21 октября в 18:00, – заключил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

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