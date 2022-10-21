В Казахстане завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты

В Казахстане 21 октября 2022 года в 18:00 завершена регистрация кандидатов в президенты страны, сообщает Zakon.kz.

К этому времени Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:

Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.

Нурлана Ауесбаева , представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

Мейрама Кажыкена , выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат".

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Салтанат Турсынбекову – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Следующие кандидаты не получили разрешения Центризбиркома на дальнейшее участие в предвыборной гонке, так как не соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым кандидатам в президенты:

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов "Асар".

Талгат Ергалиев – от Союза строителей Казахстана.

Фатима Бизакова – от республиканского общественного объединения "Практическая Психология".

Бакыт Жанабаев – от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола.

Нуржан Альтаев – от республиканского общественного объединения "Мұқалмас".

Жуматай Алиев, выдвинутый от РОО "Халық демографиясы".

В соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября, утвержденным ЦИК РК, регистрация кандидатов в президенты завершилась 21 октября в 18:00, – заключил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.