В Иране завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы
Фото: Telegram/IRNA
3 июня завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы, сообщает Zakon.kz.
На президентские выборы 14 созыва в Иране подали свои кандидатуры 80 человек. Итоговый список участников огласят 11 июня.
По данным Telegram-канала "Новости Ирана", среди наиболее известных кандидатов:
- экс-глава парламента Али Лариджани;
- экс-президент Махмуд Ахмадинежад;
- экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати.
С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся будут рассматриваться советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента.
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