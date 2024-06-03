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В Иране завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 03:00 Фото: Telegram/IRNA
3 июня завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы, сообщает Zakon.kz.

На президентские выборы 14 созыва в Иране подали свои кандидатуры 80 человек. Итоговый список участников огласят 11 июня.

По данным Telegram-канала "Новости Ирана", среди наиболее известных кандидатов:

  • экс-глава парламента Али Лариджани;
  • экс-президент Махмуд Ахмадинежад;
  • экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати.

С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся будут рассматриваться советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента.

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