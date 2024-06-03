В Иране завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы

3 июня завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы, сообщает Zakon.kz.

На президентские выборы 14 созыва в Иране подали свои кандидатуры 80 человек. Итоговый список участников огласят 11 июня.

По данным Telegram-канала "Новости Ирана", среди наиболее известных кандидатов:

экс-глава парламента Али Лариджани;

экс-президент Махмуд Ахмадинежад;

экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати.

С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся будут рассматриваться советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента.