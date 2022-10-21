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Коянбаев надел на Сабурова чапан

Нурлану Сабурову подарили чапан Фото: скриншот видео
Казахстанский и российский комик, юморист, киноактер Нурлан Сабуров стал гостем программы "Түнгі студия", где ведущий Нурлан Коянбаев надел на своего тезку чапан, сообщает Zakon.kz.

Объясняя Сабурову значимость подарка, Коянбаев отметил, что Геннадий Головкин выходит на бой в чапане, Димаш Кудайберген тоже на концерты выходит в чапане.

Это не просто так. Если ты будешь выходить на концерты в чапане, люди будут знать, что ты казах. Например, если будешь давать концерты в Америке или в Великобритании, тебе никто ничего говорить не будет. Потому что наша страна в мире "ровно двигается", – сказал ведущий программы "Түнгі студия".

Момент вручения чапана можно посмотреть с 30-ой минуты ролика.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске. Он получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. В 2013 году попробовал себя в рубрике "Открытый микрофон" в шоу "Stand Up" на телеканале "ТНТ". С апреля 2019 года – ведущий шоу "Что было дальше?", выходящего на YouTube-канале Labelcom.

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