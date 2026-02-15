Нурлан Коянбаев из больницы обратился к подписчикам
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев объявил подписчикам, что попал в больницу, сообщает Zakon.kz.
Снимок он опубликовал в stories Instagram.
"Здоровье – самое большое богатство, самый дорогой подарок и главный капитал. Но иногда мы забываем об этом в настроении, во время путешествия", – написал на фото ведущий.
Также он поблагодарил подписчиков за поддержку в трудную минуту.
Отметим, что на снимке Коянбаев лежит на больничной койке и машет рукой подписчикам. На столе у него фрукты, конфеты и ноутбук. Подробностей о состоянии здоровья он не рассказал.
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Ранее сообщалось, что появление Коянбаева среди зрителей затмило сам концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript