Нурлан Коянбаев из больницы обратился к подписчикам

Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев объявил подписчикам, что попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Снимок он опубликовал в stories Instagram.

"Здоровье – самое большое богатство, самый дорогой подарок и главный капитал. Но иногда мы забываем об этом в настроении, во время путешествия", – написал на фото ведущий.

Также он поблагодарил подписчиков за поддержку в трудную минуту.

Отметим, что на снимке Коянбаев лежит на больничной койке и машет рукой подписчикам. На столе у него фрукты, конфеты и ноутбук. Подробностей о состоянии здоровья он не рассказал.

Фото: Instagram/koyanbayevnurlan

Ранее сообщалось, что появление Коянбаева среди зрителей затмило сам концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане.