Культура и шоу-бизнес

Нурлан Коянбаев из больницы обратился к подписчикам

Нурлан Коянбаев попал в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 22:31 Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев объявил подписчикам, что попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Снимок он опубликовал в stories Instagram.

"Здоровье – самое большое богатство, самый дорогой подарок и главный капитал. Но иногда мы забываем об этом в настроении, во время путешествия", – написал на фото ведущий.

Также он поблагодарил подписчиков за поддержку в трудную минуту.

Отметим, что на снимке Коянбаев лежит на больничной койке и машет рукой подписчикам. На столе у него фрукты, конфеты и ноутбук. Подробностей о состоянии здоровья он не рассказал.

Фото: Instagram/koyanbayevnurlan

Ранее сообщалось, что появление Коянбаева среди зрителей затмило сам концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Нурлан Коянбаев повторил детский снимок
15:59, 18 апреля 2024
Нурлан Коянбаев повторил детский снимок
Нурлан Коянбаев стал советником акима Туркестанской области
19:18, 01 июля 2024
Нурлан Коянбаев стал советником акима Туркестанской области
Нурлан Коянбаев на фоне Rolls-Royce обратился к хейтерам
09:34, 03 июля 2024
Нурлан Коянбаев на фоне Rolls-Royce обратился к хейтерам
