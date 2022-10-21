Министр иностранных дел Казахстана поговорил с Лавровым

21 октября заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди поговорил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств подвели итоги масштабных международных мероприятий в Астане с участием президентов России и Казахстана – Совета глав государств-участников СНГ, саммита СВМДА и первого саммита в формате "Центральная Азия – Россия".

По данным ведомства, намечены дальнейшие шаги по выполнению достигнутых на этих встречах договоренностей.

Министры также обсудили ход подготовки предстоящих мероприятий в рамках ОДКБ.

12-13 октября в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

14 октября прошло заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день состоялся саммит "Центральная Азия – Россия".