Министр иностранных дел Казахстана поговорил с главой МИД РФ
Фото: МИД РК
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.
Главы МИД обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций".МИД РК
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
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