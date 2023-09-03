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Министр иностранных дел Казахстана поговорил с главой МИД РФ

Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров Фото: МИД РК
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

Главы МИД обсудили сотрудничество в рамках международных организаций.


"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций".МИД РК

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

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