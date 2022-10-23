Что посмотреть: подборка интересных сериалов для праздничных выходных

Остросюжетные драмы и душевные комедии. Редакция Zakon.kz сделала подборку качественных многосерийных проектов на любой вкус. С ними длинные выходные пролетят незаметно.

"Ход королевы"

Лишившись матери в автокатастрофе, юная Бет Хармон попадает в сиротский приют. Однако история вовсе не о безрадостной жизни детей, оставшихся без родителей.

В приюте малышка знакомится со сторожем, один на один с собой играющим в шахматы в подсобке. Наблюдения за ним, а позже и просьба обучить премудростям сложной логической игры позволяют Бет раскрыть собственный талант. Но какой ценой? Там же, в детском доме, вундеркинд встречается с миром психоактивных веществ. Противостоять его соблазнам "шахматной королеве" среди "королей" придется и далеко за пределами казенного учреждения.

В главной роли – блистательная Аня Тейлор-Джой, удостоившаяся за свою работу в проекте премии "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме".

"Благие знамения"

Сюжет основан на одноименном романе гуру современного фэнтези Нила Геймана и Терри Пратчетта, по сути переворачивающем с ног на голову концепцию конца света.

Ангел и демон были посланы своим "начальством" на землю, дабы помогать людям или сбивать их с пути истинного, соответственно. Однако, прожив здесь тысячи лет, вечные конкуренты за души и помыслы сдружились, полюбили человеческий образ жизни с развлечениями и вкусностями и, в общем-то, давно отодвинули задания "головных офисов" на задний план. Безмятежный покой вдруг заканчивается, когда демон узнает о рождении Антихриста и грядущем армагеддоне. Что делать? Избежать апокалипсиса любой ценой!

Непривычные образы добра и зла на экране воплотили Майкл Шин и Дэвид Теннант. Надо сказать, что наблюдать за их контрастным черно-белым дуэтом – одно удовольствие.

"Очень странные дела"

Эстетическая разгрузка для любителей стиля 80-х, ибо им здесь пропитано все. Оно и неудивительно, ведь действие сериала разворачивается в ту самую эпоху, ассоциирующуюся с колой, пестрой одеждой и появлением новых музыкальных направлений.

Внимание зрителя приковывает ничем не примечательный на первый взгляд американский городок. Тихая, спокойная жизнь местных идет своим чередом, пока при неизвестных обстоятельствах внезапно не исчезает подросток. Его друзья пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося и встречают на пути, полном загадок и тайн, странноватую ровесницу со сверхспособностями. Друг она или враг? Кто и зачем скрывает правду о судьбе пропавшего мальчика? И главное – что не так с родным для героев городом?

Главные роли исполнили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард и другие.

В копилке "Очень странных дел" множество наград, включая "Грэмми".

"Теория большого взрыва"

Знакомый и любимый аудиторией ситком, идеально подходящий для уютного вечера с попкорном в хорошей компании.

Сюжет, по законам жанра, незамысловат: талантливые физики-гики, помешанные на комиксах о супергероях, обретают новую соседку – простоватую, но эффектную блондинку. Обычная официантка подчеркнуто далека от мыслей об устройстве вселенной и ее загадках, но зато приспособлена к жизни куда лучше своих гениальных товарищей. Оттого взаимодействие "двух разных миров" получается комичным, но душевным и трогательным. Особенно когда в дружеские отношения начинают вмешиваться куда более нежные чувства.

В ролях – Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко и другие.

Обилие сезонов надолго погрузит зрителя в жизнь героев, а короткие серии позволят не устать от них.

"Бриджертоны"

Смелый сценарий, получивший тонкую огранку в виде невероятно красивого антуража Англии ХІХ века.

Главная героиня повествования – старшая дочь семейства Бриджертонов. Красавица блистает в высшем обществе. Ей даже удается впечатлить саму королеву, что вкупе с вниманием очарованных поклонников и восторженными отзывами окружающих сулит ей блестящее будущее и удачную партию.

Все карты смешивает сомнительная репутация брата девушки, отвращающая от нее самой толпы кавалеров. Дабы вернуть потерянный интерес публики, героиня решается на отчаянный шаг – заводит договорной роман с другом того самого брата.

Тем временем руку на пульсе светского общества неустанно держит анонимная сплетница...