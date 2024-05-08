Смешные и не очень: топ любимых сериалов для праздничных выходных

Длинные выходные – идеальный момент, чтоб "подсесть" на какой-нибудь многосерийный проект. Zakon.kz предлагает ставшие уже "классикой" образчики, достойные ознакомления.

"Друзья"

Добрый ситком о жизни разношерстной компании друзей. В одних локациях объединяются совершенно непохожие люди. Здесь и изнеженная дочь богача, пытающаяся "встать на ноги" без папиных денег, и представитель "офисного планктона" с комплексами, и серьезный ученый, недавно переживший развод, и своеобразная девушка-хиппи. И все они при поддержке друг друга справляются с жизненными неурядицами, попадают в нелепые ситуации и учатся понимать ближнего. В сериале вы найдете много веселья, быта американской молодежи 90-х и, конечно, любви.

Фото: кадр из сериала "Друзья"

"Во все тяжкие"

Узнав, что смертельно болен, обычный учитель химии решает поправить финансовое положение своей семьи посредством изготовления запрещенных веществ. В напарники он выбирает собственного бывшего ученика, которому ранее "помог" вылететь из школы. Какие приключения ожидают этот странный союз?

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"

"Перекресток"

А это уже отечественная классика. Сюжет прост и глубок одновременно. С одной стороны, мы наблюдаем будни алма-атинских семей, пытающихся выжить в "лихие 90-е". С другой, скромные условия одних и шикарные "дворцы" других точно отражают реалии того времени. И встает вопрос: кто на что готов пойти ради сытой жизни?

Фото: кадр из сериала "Перекресток"

"Шерлок"

Уже знакомая история о талантливом детективе, поданная под "соусом" современности, – тут вам и мобильники, и интернет. Холмс неизбежно знакомится с Ватсоном. Такие разные, они все же делают общее дело и помогают стражам порядка раскрывать самые запутанные дела.

Фото: кадр из сериала "Шерлок"

"Теория большого взрыва"

Отдаленно напоминает "Друзей", но здесь повествование вертится вокруг, без преувеличения, гениев... Которые при этом не слишком-то адаптированы к обычной жизни. Преодолеть социальные барьеры им помогает соседка – обычная официантка, она же главный любовный интерес одного из ученых...

Фото: кадр из сериала "Теория большого взрыва"

"Игра престолов"

Несмотря на двоякое отношение поклонников к последнему сезону, не внести данный хит в подборку было попросту нельзя.

Действие происходит в альтернативном средневековье, где влиятельные семьи борются кто за власть, а кто за независимость. Впрочем, как в свое время шутили некоторые зрители, главное достояние этого "мыла" – обнаженные девушки и драконы.

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

"Десятое королевство"

Тоже фэнтези, но куда менее "кровожадное", чем приведенное выше. Скорее, милая сказка о "попаданцах". Главная героиня – простая девушка, работница местного кафе. Волею судеб на своем пути она встречает зачарованного принца из другого мира. Именно эта случайная встреча приводит к побегу от злобных троллей, волшебному путешествию, знакомству с волком в человеческом обличии и узнаванию нового об исчезнувшей матери девушки.