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ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Бакыту Жанабаеву

Казахстан выборы ЦИК Фото: пресс-служба КГД
Выдвинутый от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыт Жанабаев не смог собрать число подписей граждан в свою поддержку, необходимое для регистрации в качестве кандидата в президенты РК на внеочередных выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила член Центризбиркома, кандидатура Бакыта Жанабаева была рассмотрена на заседании ЦИК.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 58 889 граждан в 18 регионах страны. По итогам проверки из них достоверными признаны 4 054 подписи. То есть, не соблюдено пороговое значение 1% от числа зарегистрированных избирателей или 118 273 подписи.Член ЦИК Сабила Мустафина

Бакыт Жанабаев подал документы в ЦИК РК 11 октября

 Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.

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