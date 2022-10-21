ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Бакыту Жанабаеву

Фото: пресс-служба КГД

Выдвинутый от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыт Жанабаев не смог собрать число подписей граждан в свою поддержку, необходимое для регистрации в качестве кандидата в президенты РК на внеочередных выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила член Центризбиркома, кандидатура Бакыта Жанабаева была рассмотрена на заседании ЦИК. Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 58 889 граждан в 18 регионах страны. По итогам проверки из них достоверными признаны 4 054 подписи. То есть, не соблюдено пороговое значение 1% от числа зарегистрированных избирателей или 118 273 подписи. Член ЦИК Сабила Мустафина Бакыт Жанабаев подал документы в ЦИК РК 11 октября Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года. Читайте также В Казахстане завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Токаев назначил новых послов в трех странах Чем запомнилась Лиз Трасс за 45 дней премьерства

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