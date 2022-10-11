Еще два кандидата в президенты представили документы в ЦИК
Как отмечено на сайте ЦИК РК, Бакыт Жанабаев и Фатима Бизакова представили в Центризбирком соответствующие документы.
А именно: выписку из протокола заседания, заявления о согласии баллотироваться кандидатом в президенты Казахстана с приложением биографических данных, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Казахстана, копию документа, удостоверяющего личность, и копию диплома о высшем образовании.
Стоит отметить, что на 11 октября Центризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на президентские выборы. Это Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев и Каракат Абден.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.