Еще два кандидата в президенты представили документы в ЦИК

11 октября Бакыт Жанабаев от "Казахстанской Лиги Любителей Футбола" и Фатима Бизакова от РОО "Практическая Психология" представили документы об их выдвижении кандидатами в президенты Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте ЦИК РК, Бакыт Жанабаев и Фатима Бизакова представили в Центризбирком соответствующие документы.

А именно: выписку из протокола заседания, заявления о согласии баллотироваться кандидатом в президенты Казахстана с приложением биографических данных, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Казахстана, копию документа, удостоверяющего личность, и копию диплома о высшем образовании.

Стоит отметить, что на 11 октября Центризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на президентские выборы. Это Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев и Каракат Абден.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.