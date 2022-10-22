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Касым-Жомарт Токаев наградил деятелей культуры

Касым-Жомарт Токаев наградил деятелей культуры Фото: akorda.kz
На Акорде опубликован указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о присуждении государственной премии 2022 года в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы государства, были рассмотрены рекомендации Комиссии по присуждению государственной премии.

Обладателями государственной премии 2022 года в области литературы и искусства имени Абая стали:

  • Жайлыбай Ғалым, поэт – за сборник стихов и поэм "Ай таңбалы арғымақ";

  • Жақыпбай Нұрқанат, режиссер – за мюзикл "Жібек";

  • Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певец – за концерт "Жүрегім нені сезесің?";

  • Саукетаев Туруспек, писатель – за роман "Желқайық";

  • Сегізбай Кәдірбек, писатель – за роман "Тағдыр толқыны";

  • Смагулов Сембигали Абзалбекович, скульптор – за скульптурную композицию "Үш арыс";

  • Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитор – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев "Тәтті мұң".

Ранее президент наградил ряд казахстанцев. Представителей бизнеса, образования и общественных деятелей наградили за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

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