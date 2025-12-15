Касым-Жомарт Токаев посетит Японию

15 декабря 2025 года Акорда опубликовала планы президента Касым-Жомарта Токаева на эту неделю, сообщает Zakon.kz.

Так, 18-20 декабря глава государства посетит с официальным визитом Японию.

"В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии", – говорится в сообщении.

Кроме этого, президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия – Япония".

На минувшей неделе, 11-12 декабря, глава государства посетил Ашхабад (Туркменистан), где принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.