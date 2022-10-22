Названы Топ-3 знака, представители которых доживут до 100 лет

На продолжительность жизни влияет множество факторов. Например, правильное питание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха. Астрологи выявили закономерность и рассказали, представители каких знаков зодиака доживают до преклонных лет, сообщает Zakon.kz.

Представители этих трех знаков зодиакальной плеяды становятся долгожителями гораздо чаще остальных, пишет "Киноафиша".

Овен

Представители этого знака могут похвастаться долголетием. Они активны, подвижны и быстро движутся к цели. Овны сохраняют бодрость духа и тела до самой старости.

Согласно подсчетам специалистов, средняя продолжительность их жизни составляет 82 года.

Овны до глубокой старости ведут насыщенный образ жизни, охотно возятся с внуками и правнуками, обожают, когда родственники приезжают к ним в гости большой компанией.

Дева

Представители земного знака на протяжении всей жизни заботятся о своем здоровье, проходят врачебные осмотры. Такие проверки помогают Девам выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя начать лечение. В результате средняя продолжительность их жизни составляет более 85 лет.

Тайна долголетия Дев кроется и в их личных качествах. Они отличаются дружелюбием, позитивным взглядом на жизнь, дисциплинированностью. Именно поэтому большинство из них живет долго и счастливо.

Козерог

Козероги – это типичные долгожители. Представители земного знака избегают большого количества проблем со здоровьем. Козероги постоянно проходят врачебные осмотры, соблюдают режим дня. В среднем представители этого знака зодиака живут до 86 лет.

Астрологи также назвали Топ-3 знаков зодиака, которые поддерживают идеальную чистоту дома.