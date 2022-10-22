Названы Топ-3 знака, представители которых доживут до 100 лет
Представители этих трех знаков зодиакальной плеяды становятся долгожителями гораздо чаще остальных, пишет "Киноафиша".
Овен
Представители этого знака могут похвастаться долголетием. Они активны, подвижны и быстро движутся к цели. Овны сохраняют бодрость духа и тела до самой старости.
Согласно подсчетам специалистов, средняя продолжительность их жизни составляет 82 года.
Овны до глубокой старости ведут насыщенный образ жизни, охотно возятся с внуками и правнуками, обожают, когда родственники приезжают к ним в гости большой компанией.
Дева
Представители земного знака на протяжении всей жизни заботятся о своем здоровье, проходят врачебные осмотры. Такие проверки помогают Девам выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя начать лечение. В результате средняя продолжительность их жизни составляет более 85 лет.
Тайна долголетия Дев кроется и в их личных качествах. Они отличаются дружелюбием, позитивным взглядом на жизнь, дисциплинированностью. Именно поэтому большинство из них живет долго и счастливо.
Козерог
Козероги – это типичные долгожители. Представители земного знака избегают большого количества проблем со здоровьем. Козероги постоянно проходят врачебные осмотры, соблюдают режим дня. В среднем представители этого знака зодиака живут до 86 лет.
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