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Представители каких знаков зодиака больше всего любят чистоту и порядок

главные чистюли по знаку зодиака Фото: pixabay
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которые поддерживают идеальную чистоту дома. К ним относятся Скорпион, Весы и Телец, сообщает Zakon.kz.

Первыми среди чистюль идут Скорпионы. Как отмечено в публикации ФТаймс, представители этого знака начинают свой день с уборки. Они требуют такой же любви к чистоте от своих партнеров. При этом, как говорят эксперты, у Скорпионов часто творится хаос в голове.

Далее идут Весы. Астрологи отмечают, что они любят даже не так чистоту, как эстетику, красоту. Представители воздушной стихии для дома выбирают необычные и изысканные вещи и предметы.

Замыкают тройку Тельцы. Они постоянно вымывают свой дом до блеска. Кстати, они гладят даже полотенца и носки.

Ранее президент Русской астрологический школы предоставил прогноз на последний месяц осени 2022 года для всех представителей зодиакального круга. По его данным, ноябрь окажется тяжелым: всех ждут конфликты и финансовые трудности.

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