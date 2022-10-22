Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

По данным Минтруда, на 1 октября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 362 этнических казаха. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 101,2 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что более половины прибывших в этом году кандасов (68,7%) являются выходцами из Узбекистана, 10% – из Китая, 7,9% – из Туркменистана, 4,6% – из Монголии и 8,8% – из других стран.

Прибывшие на историческую родину кандасы для места жительства в основном выбирают Алматинскую область (29,9%), а также Мангистаускую, где поселилось 16,7% прибывших, Туркестанскую (9%), и Жамбылскую (6,5%) области, а кроме того, города Астану (7,8%), Шымкент (7,3%) и Алматы (5,8%).

При этом среди этнических переселенцев 58,7% человек трудоспособного возраста, 27,5% человек моложе трудоспособного возраста и 13,7% – пенсионеры.

По информации ведомства, из числа трудоспособных переселенцев 13,2% имеют высшее образование, 38,9% – среднее специальное образование, 46% – общее среднее образование и 1,8% не имеют образования.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин накануне посетил один из ЦОНов в столице и посмотрел, как работает зона обслуживания для прибывших кандасов. Он рассказал, что специально для них в ЦОНах открыты отдельные окна.

Отмечу, что специально для них созданы отдельные окна, в которых кандасы могут получить государственные услуги, в том числе по формированию ИИН, присвоению статуса "кандас", получению вида на жительство, получению удостоверения личности и прочее. Такой подход позволяет в разы ускорить все процедуры, – рассказал он на своей странице в Instagram.

По словам министра, пока эта практика внедрена только в Астане, Алматы, Уральске и Актобе, но в скором времени ее планируется распространить на другие регионы страны.