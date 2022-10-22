КНБ задержал иностранца, который подделывал паспорта гражданам Афганистана

13 октября спецподразделение пограничников "Боран" вместе с прокурорами Алматы пресекли канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе КНБ РК, мужчину задержали при получении 1,5 тыс. долларов за поддельный паспорт одной из стран Центральной Азии.

Также сказано, что изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране.

По данным комитета, расследование ведется по статье "Организация незаконной миграции".

Иностранец находится в ИВС Алматы.

21 октября КНБ сообщили о задержании преступной группы "Бейнеуские". Задержаны лидер и пять активных участников ОПГ.