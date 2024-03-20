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Законодательство РК

Афганцы по поддельным паспортам хотели попасть в Европу через Алматы

Афганцы по поддельным паспортам хотели попасть в Европу через Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:15 Фото: пресс-служба КНБ РК
Управлением пограничного контроля "Алматы" Погранслужбы КНБ совместно с Департаментом КНБ по Алматы и при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее страны Европы через территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ, 16 марта при попытке дачи взятки должностному лицу в размере 5 тыс. долларов с поличным задержаны четыре гражданина Афганистана.

"По материалам следствия, эти денежные средства предназначались для организации переправки иностранцев по поддельным паспортам Испании и Португалии через Международный аэропорт Алматы. Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 394 и ст. 367 ("Дача взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".Пресс-служба КНБ РК
Афганцы по поддельным паспортам хотели попасть в Европу через Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:15

Фото: пресс-служба КНБ РК

"С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как подчеркнули в Комитете нацбезопасности Казахстана, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

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27 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержали двух жителей Акмолинской области. По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей и пытались установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай".

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