В Талдыкоргане на территории ТОО произошел взрыв газа, есть пострадавший

С утра 22 октября жители Талдыкоргана из различных районов в социальных сетях жаловались на громкий хлопок. Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области рассказали, что произошло.

По данным ведомства, по ул. Желтоксан на территории ТОО в отдельно стоящем в помещении – домике охраны – произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал охранник.

Предварительная причина – утечка природного газа.

Как уточнили в областном ДЧС, из-за хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение стены, потолочного перекрытия на площади 50 кв. м и возгорание вещей на площади 20 кв. м.

В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник 1982 г. р., состояние стабильное. Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

В ведомстве отметили, что причина утечки газа устанавливается.

На месте работают дознаватели ДЧС и УП Талдыкоргана, а также специалисты газовой службы "КазТрансГаз Аймак".

25 августа в Темиртау по пр. Металлургов в девятиэтажном доме произошел взрыв газа без последующего горения и разрушений. В результате инцидента были выбиты стекла в подъезде на уровне второго этажа.