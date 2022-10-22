В Талдыкоргане на территории ТОО произошел взрыв газа, есть пострадавший
По данным ведомства, по ул. Желтоксан на территории ТОО в отдельно стоящем в помещении – домике охраны – произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал охранник.
Предварительная причина – утечка природного газа.
Как уточнили в областном ДЧС, из-за хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение стены, потолочного перекрытия на площади 50 кв. м и возгорание вещей на площади 20 кв. м.
В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник 1982 г. р., состояние стабильное.Пресс-служба ДЧС Жетысуской области
В ведомстве отметили, что причина утечки газа устанавливается.
На месте работают дознаватели ДЧС и УП Талдыкоргана, а также специалисты газовой службы "КазТрансГаз Аймак".
25 августа в Темиртау по пр. Металлургов в девятиэтажном доме произошел взрыв газа без последующего горения и разрушений. В результате инцидента были выбиты стекла в подъезде на уровне второго этажа.