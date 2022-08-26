Вторая многоэтажка за месяц пострадала от взрыва газа в Темиртау
Фото: pxhere
Инцидент произошел 25 августа в 14:35 по проспекту Металлургов в девятиэтажном доме, передает Zakon.kz.
Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и разрушений. Выбиты стекла в подъезде на уровне второго этажа.Пресс-служба УЧС по городу Темиртау
Сообщается, что спасатели совместно с газовой службой и с собственниками жилья проверили все квартиры на потенциальную опасность повторения инцидента, после чего жители вернулись в свои квартиры.
16 августа по тому же проспекту из-за вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытий трех квартир.
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