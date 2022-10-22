Токаев: Казахский язык всегда будет государственным языком

Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является Государственный язык. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.

Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что он недавно говорил: "Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни".

Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. Это не наш путь.