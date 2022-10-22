Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент назвал объединяющий казахстанцев символ

комментарий Токаева Фото: Zakon.kz
Во время торжественной церемонии вручения госнаград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев высказался о флаге страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела.

Глава Казахстана также заявил, что флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывало в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, которые вдохновляют каждого гражданина, слушающего эти произведения.

Президент отметил, что "наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире".

По мнению Токаева, это признак подлинного патриотизма.

Истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник.Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что по его поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к Отчизне через уважительное отношение к государственным символам.

Отныне, заключил Касым-Жомарт Токаев, никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах.

17 октября президент поддержал челлендж продюсера Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана.

Коянбаев запустил челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram еще 25 июня 2020 года. Цель – установление мирового рекорда по количеству комментариев.

Читайте также

Президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы

Токаев: Судьба Казахстана в руках каждого гражданина

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев наградил ряд казахстацев
Токаев наградил ряд казахстанцев в преддверии Дня Республики
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления