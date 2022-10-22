Президент назвал объединяющий казахстанцев символ

Во время торжественной церемонии вручения госнаград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев высказался о флаге страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела.

Глава Казахстана также заявил, что флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывало в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, которые вдохновляют каждого гражданина, слушающего эти произведения.

Президент отметил, что "наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире".

По мнению Токаева, это признак подлинного патриотизма.

Истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что по его поручению внесены изменения в правила использования государственных символов. Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к Отчизне через уважительное отношение к государственным символам.

Отныне, заключил Касым-Жомарт Токаев, никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах.

17 октября президент поддержал челлендж продюсера Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана.

Коянбаев запустил челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram еще 25 июня 2020 года. Цель – установление мирового рекорда по количеству комментариев.