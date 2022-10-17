Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж казахстанского продюсера Нурлана Коянбаева с флагом страны, запущенный в конце июня 2020 года, сообщает Zakon.kz.
Президент оставил комментарий под постом продюсера в Instagram.
Фото: Instagram/koyanbayevnurlan
Реакция Нурлана Коянбаева не заставила себя долго ждать. Он опубликовал отдельный пост со скриншотом комментария Касым-Жомарта Токаева.
25 июня 2020 года известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев запустил челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram. Цель - установление мирового рекорда по количеству комментариев.
3 июня 2022 года Нурлан Коянбаев напомнил о челлендже и обратился к казахстанцам.
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