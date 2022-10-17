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Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж казахстанского продюсера Нурлана Коянбаева с флагом страны, запущенный в конце июня 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Президент оставил комментарий под постом продюсера в Instagram.



Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана

Фото: Instagram/koyanbayevnurlan


Реакция Нурлана Коянбаева не заставила себя долго ждать. Он опубликовал отдельный пост со скриншотом комментария Касым-Жомарта Токаева.



25 июня 2020 года известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев запустил челлендж с флагом Казахстана на странице в Instagram. Цель - установление мирового рекорда по количеству комментариев.




3 июня 2022 года Нурлан Коянбаев напомнил о челлендже и обратился к казахстанцам.


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