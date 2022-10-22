Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене

Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде заявил, что голос нашей страны на международной арене стал звучать еще весомее, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, страна последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

В условиях беспрецедентной геополитической напряженности мы твердо придерживаемся фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса. Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, "многие духовные лидеры, крупные государственные деятели, выдающиеся ученые и бизнесмены неизменно подчеркивают наш уникальный вклад в построение гармоничного будущего и устойчивый прогресс человечества".

Все это стало возможным благодаря единству и сплоченности нашего народа, стабильности и согласию в обществе. Касым-Жомарт Токаев

27 сентября, выступая перед общественностью Туркестанской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это, как подчеркнул глава государства, отвечает "национальным интересам".