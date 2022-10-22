В Акмолинской области развивают производство сельхозтехники

Новая торгово-выставочная площадка сельскохозяйственной техники откроется в Кокшетау.

В преддверии празднования Дня Республики аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил и ознакомился с деятельностью дилера сельхозтехники компании "Агротрак" и сервисного центра ASTANA MOTORS KOKSHETAU.

Филиал компании "Агротрак" работает в Кокшетау с 2017 года. Предприятие – один из крупнейших операторов по продаже сельхозтехники и запчастей российского и зарубежного производства в Казахстане. Филиал также является официальным дилером немецкой компании AMAZONE и ряда других брендовых производителей сельхозтехники.

Тут представлены почвообрабатывающая, посевная и кормозаготовительная техника, а также ассортимент оригинальных запасных частей. Как отметило руководство компании, они намерены работать с прицелом на рост и расширение клиентской базы. Спрос у аграриев большой, поэтому компания не только доставляет им технику и запчасти, но и обслуживает их.

Фото: Айбек Данияров

Одновременно здесь могут провести через капитальный ремонт порядка 150 единиц сельскохозяйственной техники. Отсюда технику покупают не только акмолинские крестьяне, но и сельхозники из Северо-Казахстанской области. Поэтому сейчас готовится запуск новой торгово-выставочной площадки.

Мы готовы обеспечивать наших сельхозтоваропроизводителей бесплатной доставкой запасных частей в течение 24 часов. Причем доставка не зависит от суммы покупки. Также мы разработали, внедрили и успешно используем наш интернет-магазин, где крестьяне, не приезжая в город, могут заказать любую запасную часть. Мы планируем за счет введения новой площадки улучшить сервисные услуги, увеличить гарантийное обслуживание сельхозтехники, – поделился директор филиала компании "Агротрак" Константин Третьяков.

На новой торгово-выставочной площадке для покупателей сельхозтехники будут обучающие курсы. То есть аграриев на месте научат, как правильно эксплуатировать технику, чтобы эффективно ее использовать и не допустить поломок. Глава региона Ермек Маржикпаев, ознакомившись с дилерским центром, дал высокую оценку его деятельности. Он отметил важность обеспечения аграриев новой и высокопроизводительной техникой сельскохозяйственного назначения. Это поможет существенно обновить парк техники акмолинских полеводов.

Фото: Айбек Данияров

В Кокшетау производят не только высокопроизводительные комбайны и трактора, но и новые автомобили для акмолинцев. Официальный дилерский центр автомобильной марки Toyota – ASTANA MOTORS KOKSHETAU, хоть и открылся совсем недавно, но имеет достаточно широкие перспективы. У современного автоцентра есть станция технического обслуживания и шоурум, где можно выбрать авто. Проект был проинвестирован почти на 3 млн долларов. Аким области осмотрел центр и познакомился с линейкой продаваемых автомобилей. Есть еще ряд особенностей – здесь доступен обмен машин с пробегом на новые, имеются собственные кредитные программы дилера, современное оборудование и станции техобслуживания для ведущих зарубежных брендов, оригинальные запасные части.

Ермек Маржикпаев подчеркнул, что такое новое предприятие оказывает положительное влияние на автомобильный рынок региона. Руководство компании заверило, что они намерены предоставлять только высокое качество продуктов и услуг, расширять и укреплять круг лояльных клиентов.