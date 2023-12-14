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Более 100 объектов образования модернизированы в Акмолинской области

Более 100 объектов образования модернизированы в Акмолинской области Фото: пресс служба управления образования Акмолинской области
Об итогах уходящего года в сфере образования рассказали на площадке региональной службы коммуникаций в Кокшетау.

"Для проведения модернизации 94 школ из средств бюджета предусмотрено 3,0 млрд тенге. Это капитальный ремонт 13 школ, текущий ремонт, приобретение 46 кабинетов, обновление школьной мебели, модернизация столовых, библиотек и закуп художественной литературы, обеспечение безопасности", – сообщил руководитель Управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

В области за счет строительства школы на 300 мест в поселке Жибек жолы и на 1200 мест в городе Косшы решен вопрос с трехсменным обучением. Сообщается, что на 2023 год для проведения капитального и текущего ремонтов 106 объектов образования из областного и республиканского бюджета в рамках национального спецпроекта "Ауыл – Ел Бесігі" выделено 9 337,0 млн тенге.

"Для капитального ремонта 44 объектов образования выделено 8 641,2 млн тенге, в том числе 16 объектов в рамках спецпроекта "Ауыл – Ел Бесігі". На проведение текущего ремонта 62 объектов образования выделено 695,9 млн тенге".Шокан Оразалин

Для ликвидации аварийности за счет средств областного бюджета ведется строительство школы на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал. Для устранения аварийности школы в поселке Бирсуат разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы.

В сфере дошкольного воспитания и обучения функционирует 601 дошкольная организация, из них 264 детских сада, 338 мини-центров с охватом детей в возрасте от 2 до 6 лет. Далее спикер поделился информацией о среднем образовании в регионе.

"В 537 дневных общеобразовательных школах сейчас обучается более 139 тыс. учащихся. В области организован подвоз для 10 102 учащихся. Для этого привлечены 194 автотранспортных средства: 123 автобуса, 67 микроавтобусов, 4 легковые машины привлеченных поставщиков. Касательно кадров, в общеобразовательных школах работают более 16 тыс. педагогов", – акцентировал Оразалин.

Далее спикер уведомил, что на сегодняшний день все школы области подключены к интернету со скоростью 8 Мбит/сек. и выше. 277 школ области имеют скорость интернета более 20 мбит/с. С января 2024 министерства цифровизации и просвещения планируют пилотный проект с участием 2000 школ республики, в которых будет установлено спутниковое оборудование StarLink. В данный пилот будут включены 270 школ области, в которых обучаются более 30 тысяч школьников.

К тому же особое внимание уделяется дополнительному обучению, в области на базе общеобразовательных школ функционирует 46 кабинетов поддержки инклюзивного образования, из них 24 открыли в этом году. Условия для инклюзивного образования созданы в 104-х детских садах, в 510-ти школах, в 23-х организациях ТиПО. Также для организации подвоза детей с особыми образовательными потребностями в 2023 году приобретено 6 единиц специального автотранспорта.

"В текущем году продолжена работа по получению детьми дополнительного образования в 51 организации, а также в частных организациях дополнительного образования за счет государственного образовательного заказа. Кроме того, в общеобразовательных школах организована работа 3104 кружков и 4536 спортивных секций. Таким образом, охват дополнительным образованием составил порядка 110 тысяч школьников области. В летний период по области функционировали 16 загородных лагерей", – сообщил Оразалин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в системе образования региона функционируют более 1300 организаций, в которых работают свыше 22 тысяч педагогов.

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