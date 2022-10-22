Схема "забери заявление" больше работать не будет: как женщин защищают от насилия

Проблема насилия в отношении женщин все еще остается острой в стране. Согласно статистическим данным, за девять месяцев 2022 года за нанесение побоев, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, возбуждено административное производство в отношении 443 нарушителей, сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы пострадавшие женщины знали, куда и как обращаться за помощью в случаях домашнего насилия, сотрудниками УМПС (участковые инспекторы полиции, ювенальной полиции и инспектора по защите женщин от насилия (ПЗЖН) проводят встречи с коллективами учреждений и организаций, в учебных заведениях, а также с населением. На них инспекторы разъясняют законодательство и убеждают в необходимости нетерпимого отношения к насилию. Кроме того, работа проводится через СМИ, население информируют о формах и видах бытового насилия.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции города Алматы, основными мерами по профилактическому воздействию в отношении лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, являются постановка на профилактический учет и проведение индивидуально-профилактической работы, направление на принудительное лечение от алкоголизма.

Так, на профилактический учет за текущий период поставлено 5442 лица. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Из них 4914 вынесено защитное предписание и 528 установлены особые требования к поведению правонарушителя.

За совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений по ст. 73 ч. 1 КоАП РК возбуждено административное производство за 349 правонарушений. За умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 73-1 ч. 1-1 КоАП РК) – 651 административное производство. За нанесение побоев (ст. 73-2 ч. 1-1 КоАП РК) – 443.

В специализированных лечебно-профилактических учреждениях на принудительное лечение за этот период направлено 167 лиц.

В этой связи рост числа обращающихся женщин должен свидетельствовать о том, что женское население информировано о своих правах и готово их защищать с участием правоохранительных органов, рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы, полковник полиции Ержан Узабаев.

Так, за девять месяцев инспекторами подразделения по защите женщин от насилия совместно с представителями неправительственных организаций и государственных органов в 342 учебных заведениях и иных учреждениях города проведена праворазъяснительная работа с участием более 5744 человек.

Для информированности населения в каждом участковом пункте полиции имеется информационная вывеска – обращения для женщин с указаниями телефонов и данных инспекторов по защите женщин от насилия. Полковник полиции Ержан Узабаев

Совместно с участковыми инспекторами местной полицейской службы и инспекторами подразделений защиты женщин от насилия прошло почти 50 встреч с населением.

Данное направление дает положительный результат по разъяснению законодательства и предупреждает об ответственности за любые формы насилия. Полковник полиции Ержан Узабаев

Инспекторы по защите женщин от насилия являются членами Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, куда входят представители органов образования, здравоохранения, прокуратуры и других местных исполнительных органов и неправительственных организаций. Ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются проблемные вопросы женщин, обсуждаются пути их решения.

В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений за текущий 2022 год четырежды проводились профилактические мероприятия, такие как "Быт", "Нет насилию в семье", "Счастливая семья". Между тем с 25 ноября по 10 декабря пройдет республиканская акция "16 дней без насилия", посвященная борьбе с насилием в отношении женщин.

Кроме того, по месту жительства проходят проверки лиц, состоящих на учете в ОВД по категории: "защитное предписание", "особые требования", "алкоголик", "наркоман", "неблагополучная семья".

Одним из методов профилактики преступлений в отношении женщин является освещение проблем насилия в отношении женщин в интернет-ресурсах, раздача буклетов и памяток с контактными номерами инспекторов ПЗЖН и телефоном доверия.

По городу Алматы установлено более 20 баннеров и билбордов на тему "Скажем "Нет!" домашнему насилию", на 53 цифровых видеобилбордах в Алматы до конца года транслируется видеоролик на тему "О профилактике бытового насилия".

При обращении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инспекторами ПЗЖН принимаются меры по обеспечению защиты конституционных прав, свобод и законных интересов женщин, нуждающихся в психологической и социальной помощи, их заявления направляют в кризисные центры. Так, по телефону доверия оказана консультативная помощь 906 женщинам.

Инспекторы подразделений защиты женщин от насилия оказали консультативно-правовую помощь более 1,5 тыс. женщин с начала года.

Подразделение сотрудничает с кризисными центрами: КГУ "Жан-Сая" Управления занятости и социальных программ Алматы, "Тин Чэллиндж Казахстан", общественными фондами "Родник" и ОФ "АНА ҮЙІ".

При обращении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инспекторами принимаются меры по обеспечению защиты конституционных прав, свобод и их законных интересов. Нуждающихся в психологической и социальной помощи направляют в кризисные центры. Всего с начала года в приют КГУ "Жан-Сая" определено 50 женщин вместе с несовершеннолетними детьми для их дальнейшего проживания и оказания психологической помощи. В ОФ "Дом мамы" определено 14 женщин с детьми. Полковник полиции Ержан Узабаев

Налажена связь с Союзом кризисных центров Казахстана. При поступлении на телефон доверия 150 информации по фактам насилия в отношении женщин, они сообщают в подразделение по защите женщин от насилия – для принятия административных и профилактических мер.

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК (УКП и СУ ГП РК), с начала года в Алматы в сфере семейно-бытовых отношений совершено 28 преступлений. Анализ подобных случаев показал, что правонарушения и преступления в сфере семейно-бытовых отношений происходят из-за семейных скандалов, конфликтов на почве безработицы супруга, злоупотребления спиртными напитками, раздела имущества, вмешательства родственников в семейную жизнь и ревности.

Алкоголизм остается главной причиной совершения насилия в быту со стороны супругов, сожителей и родственников в отношении женщин. Низкий социальный уровень, беспечность и доверие со стороны женщин также являются основными причинами насилия в отношении женщин, – сообщил полковник полиции Ержан Узабаев.

Как показывает практика, большинство жертв бытового насилия – неработающие женщины, а также женщины без опыта работы. В ходе бесед устанавливается, что они терпят насилие вследствие материальной зависимости, по этой же причине с заявлением о привлечении к ответственности обращается только половина потерпевших.

Вместе с тем, как отмечает полковник полиции, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений носят латентный характер, что затрудняет возможность в полном объеме составить истинную картину. Кроме того, в ходе следственных действий зачастую потерпевшие отказываются от заявления или идут на мировую. Информации о точном количестве заявлений, которые забрали пострадавшие женщины, к сожалению, не имеется.

Большинство жертв насилия по различным причинам не обращаются в органы внутренних дел. Это – боязнь огласки неблагополучия в семье, возможность ухудшения отношений, которое приведет к распаду семьи, материальным проблемам, имущественному разделу и главное тому, что дети останутся без отца. Ержан Узабаев

Президент в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" отметил: "Нельзя закрывать глаза на семейное насилие. Если в семье не будут наказаны те, кто играет, они будут еще более подавлены. А пострадавшие остаются абсолютно без защиты. Считаю, что пора ужесточить наказания за такие действия".

Вместе с тем глава МВД РК Марат Ахметжанов озвучил неприятные новости для любителей распускать руки в семье: будет установлен нижний порог срока ареста по адмправонарушениям. То есть, если статья предусматривает административный арест, то он будет начинаться с пяти суток, при повторном нарушении – от 20 до 25 суток.

Кроме того, теперь, если пострадавшая женщина не станет писать заявление, абьюзер, тем не менее, будет наказан. Правоохранители перейдут от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

Также в скором времени схема "забери заявление" больше работать не будет. При повторном правонарушении стороны не смогут примириться.

"Бьешь жену – подметай улицы" – домашнему тирану могут заменить административное "предупреждение" на общественные работы.