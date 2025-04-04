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Общество

376 семейным дебоширам законодательно запретили пить в СКО

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 08:55 Фото: Zakon.kz
За три месяца этого года в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 21 преступление в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году за этот же период – всего 9. Полицейские отмечают, что в 16 случаях это побои и причинение легкого вреда здоровью. Данные статьи были перенесены из административного в уголовное законодательство в июне 2024 года.

Именно этим объясняется формальный рост преступлений. В Управлении местной полицейской службы отметили, что в целом наблюдается снижение правонарушений в сфере быта.

За первый квартал их зарегистрировали 660 – против 773 за аналогичный период прошлого года. По ходатайству полицейских суды области установили 376 особых требований к поведению семейных дебоширов – все они включают в себя запрет на употребление алкоголя.

Стражи порядка регулярно проверяют семьи, поставленные на учет, чтобы предупредить дальнейшие правонарушения.

Ранее были перечислены признаки, по которым можно распознать педофила.

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Аксинья Титова
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