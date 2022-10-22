В Жетысуской области сельчанин продал чужие земли на 9,2 млн тенге

Фото: polisia.kz

40-летнего мужчину задержали, его подозревают в крупном мошенничестве. По предварительным данным, от его действий пострадали шесть человек. Они обратились с заявлением в полицию Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Причиненный ущерб пока насчитывает 9 млн 200 тыс. тенге. Подозреваемый оказался жителем Сарканского района. Он показывал потерпевшим земельные участки на территории областного центра и на его окраине, предлагая каждые 10 соток за 400 тыс. тенге. Мужчина уверял, что имеет деловые связи в акимате, который якобы планирует в скором времени передать эти участки населению. Сейчас осуществляется проверка, действительно ли он имеет отношение к каким-либо госорганам, – сообщили в городской полиции. Проводится расследование по ст. 190 УК РК “Мошенничество”. Читайте также В ВКО полицейские сняли с поезда мужчину, задолжавшего 2,4 млн тенге компаньону Задержаны все подозреваемые в покушении на убийство в Сатпаеве Жительница Костаная обнаружила змею в ванной

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