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Квартиры по государственной программе "продавал" алматинец

Человек , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 19:23 Фото: pixabay
40-летний мужчина подозревается в мошенничестве. По данным Управления полиции Ауэзовского района, с официальным заявлением об этом факте обратились 10 человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, согласно версии потерпевших, мужчина предлагал приобрести квартиры по государственной программе на очень выгодных условиях с обязательным взносом предоплаты.

"После того, как ему передавались денежные средства, он переставал выходить на связь. Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. На данный момент следствие работает над выявлением аналогичных фактов обмана по другим районам города. Проводятся следственные мероприятия", – проинформировал он.

Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники.

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