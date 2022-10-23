Как разнообразить досуг в праздничные выходные в Алматы и области
Сейчас существует множество способов, которые помогут восстановить силы, развеяться и провести время в хорошей компании близких и друзей. И главное, все это без ущерба для семейного бюджета.
Кольсайские озера
Фото: wikimedia
Кольсайские озера – это система из трех озер, расположенных в Северном Тянь-Шане. Озера называют "жемчужиной Северного Тянь-Шаня". Они окружены хвойным лесом, а глубина каждого водоема достигает 50 м.
Чарынский каньон
Фото: pixabay
У туристов особой популярностью пользуется несколько локаций каньона. Это Долина замков и Ясеневая роща. Есть здесь и Чертово ущелье, и Ущелье ведьм, и Каменный мешок. К слову, это самые зрелищные и посещаемые места.
Стоимость такого тура начинается от 7 тыс. тенге. В эту сумму входит: трансфер, экосбор и услуги гида.
Плато Ассы
Фото: wikimedia
Путешествие в долину реки Асы считают одним из самых живописных и насыщенных. Гиды отмечают, что поездку на плато нужно заранее спланировать, и тогда можно будет посетить много интересных достопримечательностей, среди которых ущелье Иссык, озеро Иссык, Государственный алматинский заповедник, ущелье Тургень с его прекрасными водопадами Кайрак и Медвежий и, конечно же, водохранилище Бартогай.
Такое путешествие на автобусе обойдется в 12 тыс. тенге, местные компании предлагают индивидуальные туры. Правда, их стоимость гораздо выше и начинается от 80 тыс. тенге.
Автор: Аяулым Жаксылык