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Как разнообразить досуг в праздничные выходные в Алматы и области

достопримечательность, Алматинская область Фото: pixabay
До первого снега еще далеко. Осень порадовала алматинцев солнечной погодой – это отличная возможность отправиться вместе с семьей в незабываемое путешествие по местным достопримечательностям. Zakon.kz сделал подборку самых популярных предложений для нескучного отдыха в выходные дни.

Сейчас существует множество способов, которые помогут восстановить силы, развеяться и провести время в хорошей компании близких и друзей. И главное, все это без ущерба для семейного бюджета.

Кольсайские озера

озера на Кольсае

Фото: wikimedia

Поездка к Кольсайским озерам займет чуть меньше четырех часов. Опытные путешественники советуют приобретать туры выходного дня. Так можно не только сэкономить, но и посетить сразу несколько локаций. В среднем, путевка на одного человека обойдется в 10 тыс. тенге. В эту сумму входит: трансфер, питание и проживание. Если одних суток для отдыха недостаточно и хочется остаться еще на день, то за такой тур нужно заплатить уже 22 тыс. тенге.

Кольсайские озера – это система из трех озер, расположенных в Северном Тянь-Шане. Озера называют "жемчужиной Северного Тянь-Шаня". Они окружены хвойным лесом, а глубина каждого водоема достигает 50 м.

Чарынский каньон

Чарынский каньон

Фото: pixabay

Дорога от Алматы до Чарынского каньона – чуть больше 200 км. Эта живописная природная местность поражает своими неземными ландшафтами. Глубина каньона – почти 200 м. А высота отвесных гор каньона порой достигает 150-300 м. Каньон представляет собой памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых достигает 12 млн лет.

У туристов особой популярностью пользуется несколько локаций каньона. Это Долина замков и Ясеневая роща. Есть здесь и Чертово ущелье, и Ущелье ведьм, и Каменный мешок. К слову, это самые зрелищные и посещаемые места.

Стоимость такого тура начинается от 7 тыс. тенге. В эту сумму входит: трансфер, экосбор и услуги гида.

Плато Ассы

Алматинская область, Плато Ассы

Фото: wikimedia

Путешествие в долину реки Асы считают одним из самых живописных и насыщенных. Гиды отмечают, что поездку на плато нужно заранее спланировать, и тогда можно будет посетить много интересных достопримечательностей, среди которых ущелье Иссык, озеро Иссык, Государственный алматинский заповедник, ущелье Тургень с его прекрасными водопадами Кайрак и Медвежий и, конечно же, водохранилище Бартогай.

Такое путешествие на автобусе обойдется в 12 тыс. тенге, местные компании предлагают индивидуальные туры. Правда, их стоимость гораздо выше и начинается от 80 тыс. тенге.

Автор: Аяулым Жаксылык

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Редакция Zakon.kz
Интересное Алматинская область Алматы
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