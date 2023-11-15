Как выбрать идеальное путешествие для всей семьи

Путешествия с семьей – это отличная возможность укрепить связи и создать незабываемые воспоминания.

Благодаря предложению от HOT TOUR / ХОТ ТУР, предоставившему скидку в 30% на тур при раннем бронировании, у нас появилась возможность отправиться в путешествие на Мальдивы.

HOT TOUR / ХОТ ТУР нам посоветовали друзья. Найти их в инстаграме через их официальный сайт https://hottour.kz/ оказалось очень легко. Дальше быстрая связь, подробная консультация и мы даже сами не успели заметить, как оказались в Мальдивы.

Шаг 1: Что же выбрать

Фото: HOT TOUR

Мы хотели, чтобы наш отдых соответствовал интересам всех членов семьи.

Если вы планируете путешествие с детьми, Мальдивы может быть отличным вариантом. Климат благоприятен для семейного отдыха, и страна часто предоставляет услуги для маленьких путешественников. Мы думали ждать горящий тур на Мальдивы или воспользоваться ранним бронированием тура на Мальдивы. В результате остановились на раннем бронировании и считаем, что для нас это правильный выбор.

Наш менеджер по туризму предложил нам целый список топ лучших семейных отелей Мальдив.

Вот эти отели:

Sun Siyam Vilu Reef 5* Sun Siyam, Iru Fushi Maldives 5* Dhigali Maldives 5* Hard Rock Hotel Maldives 5* Cocoon Maldives 5*

Шаг 2: Поиск лучших предложений

Фото: HOT TOUR

Нам повезло с HOT TOUR / ХОТ ТУР.

В Алматы одним из самых надежных и выгодных турагентов является HOT TOUR / ХОТ ТУР. Их предложение при раннем бронировании на тура Малдивы сразу привлекло наше внимание.

Фото: HOT TOUR

Шаг 3: Планирование и подготовка

Как только мы забронировали тур, началось планирование.

Как стоит распланировать семейное путешествие. Для успешного семейного путешествия важно придумать план. Рассмотрите интересы каждого члена семьи, выберите подходящее направление и отель.

На отдыхе на Мальдивах, мы решили не экспериментировать и просто наслаждаться пляжами и вкусной едой.

Шаг 4: Наслаждение отпуском

И, наконец, долгожданный момент пришел – наше семейное путешествие на Мальдивы. Мы наслаждались бескрайними пляжами, кристально чистым морем, и вкусной местной кухней.

Заключение

Мы были счастливы выбрать HOT TOUR / ХОТ ТУР и воспользоваться их сервисом. Надеюсь, что наш опыт и советы помогут другим семьям сделать правильный выбор и насладиться своими собственными приключениями. Мы уже задумались над покупкой горящих туров Таиланд, а дальше мы поедем на: отдых в Доминикану, отдых в Египет, отдых в Италию, отдых в ОАЭ и конечно подождем горящего тура в Турцию.

Обращайтесь в HOT TOUR / ХОТ ТУР. Они помогут вам создать незабываемые моменты и гарантированно сделают ваше путешествие незабываемым. HOT TOUR / ХОТ ТУР – это наш выбор номер один, и мы уверены, что и для вас он станет таким же!