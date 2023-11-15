Как выбрать идеальное путешествие для всей семьи
Благодаря предложению от HOT TOUR / ХОТ ТУР, предоставившему скидку в 30% на тур при раннем бронировании, у нас появилась возможность отправиться в путешествие на Мальдивы.
HOT TOUR / ХОТ ТУР нам посоветовали друзья. Найти их в инстаграме через их официальный сайт https://hottour.kz/ оказалось очень легко. Дальше быстрая связь, подробная консультация и мы даже сами не успели заметить, как оказались в Мальдивы.
Шаг 1: Что же выбрать
Фото: HOT TOUR
Мы хотели, чтобы наш отдых соответствовал интересам всех членов семьи.
Если вы планируете путешествие с детьми, Мальдивы может быть отличным вариантом. Климат благоприятен для семейного отдыха, и страна часто предоставляет услуги для маленьких путешественников. Мы думали ждать горящий тур на Мальдивы или воспользоваться ранним бронированием тура на Мальдивы. В результате остановились на раннем бронировании и считаем, что для нас это правильный выбор.
Наш менеджер по туризму предложил нам целый список топ лучших семейных отелей Мальдив.
Вот эти отели:
- Sun Siyam Vilu Reef 5*
- Sun Siyam, Iru Fushi Maldives 5*
- Dhigali Maldives 5*
- Hard Rock Hotel Maldives 5*
- Cocoon Maldives 5*
Шаг 2: Поиск лучших предложений
Фото: HOT TOUR
Нам повезло с HOT TOUR / ХОТ ТУР.
В Алматы одним из самых надежных и выгодных турагентов является HOT TOUR / ХОТ ТУР. Их предложение при раннем бронировании на тура Малдивы сразу привлекло наше внимание.
Фото: HOT TOUR
Шаг 3: Планирование и подготовка
Как только мы забронировали тур, началось планирование.
Как стоит распланировать семейное путешествие. Для успешного семейного путешествия важно придумать план. Рассмотрите интересы каждого члена семьи, выберите подходящее направление и отель.
На отдыхе на Мальдивах, мы решили не экспериментировать и просто наслаждаться пляжами и вкусной едой.
Шаг 4: Наслаждение отпуском
И, наконец, долгожданный момент пришел – наше семейное путешествие на Мальдивы. Мы наслаждались бескрайними пляжами, кристально чистым морем, и вкусной местной кухней.
Заключение
Мы были счастливы выбрать HOT TOUR / ХОТ ТУР и воспользоваться их сервисом. Надеюсь, что наш опыт и советы помогут другим семьям сделать правильный выбор и насладиться своими собственными приключениями. Мы уже задумались над покупкой горящих туров Таиланд, а дальше мы поедем на: отдых в Доминикану, отдых в Египет, отдых в Италию, отдых в ОАЭ и конечно подождем горящего тура в Турцию.
Обращайтесь в HOT TOUR / ХОТ ТУР. Они помогут вам создать незабываемые моменты и гарантированно сделают ваше путешествие незабываемым. HOT TOUR / ХОТ ТУР – это наш выбор номер один, и мы уверены, что и для вас он станет таким же!