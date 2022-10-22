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В Караганде адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону

В Караганде адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону Фото: polisia.kz
В Караганде 22 октября адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону перед началом судебного процесса, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, адвокат представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления. Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин, после передачи 6,5 млн тенге и 2,9 тысячи долларов США, сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката.

В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще 3100 долларов США.

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Анастасия Стативкина
Карагандинская область
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