Прения по делу Бишимбаева: в суде выступила адвокат потерпевшей стороны

2 мая 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Уразбахова в начале своей речи озвучила, что Салтанат Нукенова не дожила даже до своей первой годовщины свадьбы с Бишимбаевым и с момента брака она подвергалась систематическим побоям.

"Это немыслимое по своей жестокости преступление. Оно не только о жестоком убийстве молодой девушки, но и о равнодушии, жестокости и трусости. У нас не один подсудимый, а двое. Второй подсудимый Байжанов как раз привлекается за то, что он не помог, и даже не малейшего сочувствия не проявил, держа за руку, как он сказал, уже холодную Салтанат, не пытался ее спасти. Гособвинитель в своих прениях неоднократно говорил о том, что Байжанов видел Салтанат и ее состояние. Он единственный из всех участников данного процесса видел в то утро Салтанат, но ничего не предпринял. Именно поэтому он сейчас здесь с Бишимбаевым", – сказала адвокат потерпевшей стороны.

Также она подчеркнула, что в своем выступлении Бишимбаев говорил, что беспокоился о своей супруге, но зная, в каком состоянии находится его жена, он ни разу не задумался о том, чтобы позвонить в скорую помощь.

"Дело Салтанат стало таким резонансным не из-за того, что подсудимый является бывшим министром, а потому, что предела уже достигли. Мы уже дошли до той точки невозврата, когда невозможно закрывать глаза", – продолжила Жанна Уразбахова.

Адвокат напомнила, что Бишимбаев в конце судебного следствия признался в убийстве по неосторожности.

"Он якобы не хотел убивать. Но я хочу объяснить, что такое убийство по неосторожности и умышленное убийство. Причинение смерти по неосторожности, это толкнул человека, а он упал, ударился об бордюр и умер случайно. Ключевое слово "случайно". (...) Что же мы увидели из видеофайлов, представленных стороной обвинения, из материалов уголовного дела, из свидетельских показаний и с телефона самого подсудимого Бишимбаева? 27 видеофайлов мы получили с телефона Бишимбаева. Эти видео всех участников процесса. Мы стали свидетелями того, как он умышленно наносил Салтанат телесные повреждения, а потом цинично заявлял, что "бил ее не по жизненно важным органам и контролировал себя". Он даже отрицал, что пощечина это удары по голове", – сказала адвокат.

По мнению Уразбаховой, косвенный умысел убить Салтанат Нукенову у Куандыка Бишимбаева появился в тот момент, когда они пришли на концерт и он ее провоцировал на конфликт.

"На тот момент он уже размышлял о том, что будет делать в собственном ресторане. Я неоднократно задавала вопрос всем свидетелям, все как один ответили, что считают руководителем ресторана Бишимбаева. Это его территория, он знал, что никто ему не помешает осуществить свое преступление. Действительно, в суде были допрошены десятки людей, но ни один не помешал ему. Маляр, Карлыгаш, Байжанов. Все свидетели равнодушно слушали побои", – продолжила она.

Адвокат заявила, что когда подсудимый Бишимбаев говорит, что он не наносил телесных повреждений, которые повлияли на смерть и Салтанат умерла по неосторожности, то он вводит присяжных и суд в заблуждение. Она также напомнила, что описание наружных повреждений Салтанат Нукеновой занимает две с половиной страницы компьютерного текста.

"Как бы Бишимбаев ни пытался нас всех ввести в заблуждение своей грамотной речью, но во всех мелочах – истории с дезодорантом, общении с персоналом, в переписках, где он постоянно материт Салтанат, вырисовывается вся картина", – подчеркнула она.

Жанна Уразбахова также обратила внимание присяжных и судьи на то, что в зале суда присутствуют родственники Салтанат и ее подруги. С 27 марта они все ходили на судебные разбирательства, чтобы поддержать друг друга.

"Но ни один друг Бишимбаева не пришел на процесс. Один раз только тетя, потому что, на мой взгляд, родственники и друзья Бишимбаева осознают его виновность. На мой взгляд, вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами", – резюмировала адвокат потерпевшей стороны.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.



На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.