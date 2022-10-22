Сахарную отрасль пытаются возродить в Казахстане несмотря ни на что

Глобальные вызовы напрямую отражаются на продовольственной безопасности Казахстана. Причем последствия экономического кризиса напрямую сказались на сахарной отрасли. Ажиотаж вокруг сахара песка до сих жив в памяти многих граждан страны.

Не допустить повторения ситуации может только стабилизация сахарного производства. И здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Как выяснилось, чтобы насытить рынок собственным продуктом, необходимо создавать сырьевую базу для сахарных заводов. Однако в Жетысуской области, где в настоящее время находится два предприятия по производству сахара ТОО "Коксуский сахарный завод"и "Аксуский сахарный завод", выращенной фермерами сахарной свеклы недостаточно, чтобы ее хватило для полноценной загрузки обоих предприятий.

В итоге Аксуский сахзавод в этом году не намерен принимать сахарную свеклу от местных аграриев. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказал генеральный директор предприятия Самат Надирбаев.

Причину мы уже называли вашим коллегам. Это малые площади посевных площадей сахарной свеклы. Поэтому мы будем выпускать сахар из тростникового сырья, – отметил он.

На тростниковый сахар-сырец предприятие перейдет в декабре. В настоящее время идет модернизация оборудования.

Таким образом, крестьянские хозяйства региона, вырастившие в этом году сахарную свеклу, сдают ее на Коксуский сахарный завод. По информации пресс-службы акимата Жетысуской области, в целом планируется собрать около 200 тыс. тонн корнеплодов и произвести 25 тыс. тонн сахара. На сегодня на приемный пункт предприятия, по данным отдела растениеводства и семеноводства управления сельского хозяйства акимата области, сдано около 50 тыс. тонн сырья. Средняя урожайность по области – 401 центнер с гектара.

В целом в нынешнем году свекловодческие хозяйства региона посеяли сахарную свеклу на 6 тыс. гектарах. Впрочем, согласно сводке, уборка идет с 4,3 тыс. га. Остальные площади подверглись выбраковке. В следующем году сахарную свеклу предполагается разместить на 8,1 тыс. га. Возможно, тогда и Аксуский сахзавод возобновит производство свекловичного сахара.

Фото: Zakon.kz

Но насколько реальны планы по увеличению площади возделывания сахарной свеклы? По словам председателя областного отделения Ассоциации фермеров Казахстана Аскара Шарипова, их нельзя назвать несбыточными. Между тем, он подчеркивает, что для этого следует кардинально изменить структуру управления свеклосахарным производством.

Мы до сих пор не знаем реального хозяина Коксуского и Аксуского сахарных заводов. Он не появляется перед свекловодами. Везде сидят исполнительные директора. Получается, что свекловоды работают ради интереса одного крупного монополиста. Во многих передовых хозяйствах мира, в России и Белоруссии структура сахарных заводов – акционерное общества, корпорации, а у нас частное ТОО, – считает он.

Кроме того, спикер подчеркивает, что планы по размещению свекловичных полей в радиусе 150 километров от сахарных заводов, по меньшей мере, странны.

"Никогда в истории свеклосеяния Казахстана не было такого, чтобы сахарную свеклы сеяли сами сахарные заводы", – говорит Аскар Шарипов, и продолжает: "Опыт динамичного управления развитием сахарной отрасли Франции и других стран дает возможность глубже понять и осознать необходимость разработки и внедрения в Казахстане подобного механизма управления и регулирования, основанного на формировании новых отношений между государством и звеньями свеклосахарного производства на основе учета интересов всех его участников. Непосредственный процесс управления свеклосахарным производством может быть реализован с помощью построения модели его управления, в которой должны учитываться интересы, как производителей сахарной свеклы, так и перерабатывающих предприятий".

Собеседник предлагает иную форму управления сахаропроизводящей отрасли, согласно которой ее курировал исполнительный комитет при министерстве сельского хозяйства РК. Это бы позволило снизить монополизацию отрасли.

Сейчас монополисты – сахарные заводы покупают сахарную свеклу по 15 тенге за килограмм, а продают в итоге готовую продукцию по 450 тенге килограмм, получая огромную выгоду для себя. Между тем, завод должен покупать сырье у фермеров как минимум за 25 тенге за килограмм. Остальные 25 могут субсидироваться государством. А полученную прибыль следует распределить между заводом и сдатчиками сырья. Только на таких условиях можно поднять сахарную отрасль страны, – убежден Аскар Шарипов.

Фермер Александр Квитко признался, что в нынешнем году сахарную свеклу решил не выращивать. А еще в прошлом году он отводил под эту культуру до 55 гектаров посевных площадей.

Отказался из-за низкой закупочной цены, которая не позволяла покрывать все расходы на выращивание сахарной свеклы. В последний раз я сдавал свеклу на Аксуский сахзавод по 24 тенге за килограмм. Этой весной во время визита в нашу область министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева мы договорились, что эта сумма будет повышена до 30 тенге. То есть 15 тенге выплачивает сахзавод, остальные 15 – акимат. Конечно, и эта цена меня не устроила. На будущий год нам пообещали уже 40-45 тенге за килограмм сданного сырья. Однако мы считаем, что нужен кардинально иной подход к налаживанию взаимодействия фермеров и руководства сахарных заводов. Мы написали письмо в минсельхоз, в котором изложили наши предложения. Ждем ответа, если он нас устроит, то и свеклой займемся. Но нужно, чтобы решение было принято не позже двухнедельного срока, так как свекловодам следует быстрее приступить к подготовке полей, которые планируется отвести под эту культуру. Если этого не сделать осенью, то о высокой урожайности свеклы можно будет забыть, – сказал Александр Квитко.

Он также подчеркнул, что на выращивание одного гектара сахарной свеклы затраты фермеров составляют от 900 тыс. до 1,1 млн тенге.

В позапрошлом году семенами свекловодов обеспечивало СПК "Жетысу". Мы получали семенной материал в долг, расплачивались с корпорацией после получения субсидий от государства, – говорит собеседник.

Свекловод Еркинбек Слямов из Талдыкоргана в этом году вырастил сахарную свеклу на площади 4 гектара. Урожай получил, как считает, неплохой, собранные корнеплоды сдает на приемный пункт Коксуского сахарного завода.

Нам за сданную свеклу завод платит 15 тенге, плюс 1 тенге за транспортировку за килограмм. Остальные 15 тенге мы получим от акимата. Деньги обещают выплатить в течение двух недель. Что касается урожайности, то мы в среднем получаем 350-400 центнеров с гектара. Это хороший результат, средний по области. Однако на него тоже ориентироваться не советую, так как большинство мелокотоварных хозяйств намеренно занижают площади выращивания сахарной свеклы, чтобы выиграть на урожайности, – говорит фермер.

По его словам, выращивание сахарной свеклы дело не только затратное, но и рискованное. На результатах его сказывается множество факторов, в том числе климатические и человеческие. Плюс ко всему, дорогие запасные части на технику.

"Вот нам в следующем году пообещали поднять закупочную цену на свеклу до 40-45 тенге за килограмм. Однако и на этих условиях мы можем остаться в проигрыше, так как уже к весне эту сумму "съест" инфляция. Вообще меня удивляет подход к этому вопросу со стороны министерства сельского хозяйства, и не только его. Закупочные цены у нас указывают в национальной валюте, а стоимость запасных частей и других расходных материалов для производства сырья для сахарных заводов "танцует" от доллара и евро. В этой связи хочется привести пример Франции, где я был в 2017 году. Тогда там закупочная цена на сахарную свеклу была установлена на уровне наших 25 тенге. Кроме того, государство выплачивало субсидию на каждый килограмм по €700. При этом собранную фермерами свеклу сахарные заводы забирали с поля самостоятельно. У нас же все затраты на сбор и доставку сахарной свеклы лежат на плечах фермеров. Где, спрашивается, справедливость?", – говорит свекловод.

При этом и Александр Квитко, и Еркинбек Слямов в беседе с журналистом высказали одну и ту же наболевшую мысль: "Создается впечатление, что сегодня руководство сахарных заводов намеренно идет к тому, чтобы фермерам было невыгодно выращивать сахарную свеклу. Тогда предприятия с чистой совестью могут перейти на производство сахара исключительно из тростникового сырья. Даже их стремление самим заняться возделыванием сахарной свеклы в 150-километровой зоне вокруг предприятий может привести к упадку свекловодческой отрасли, гибели ее как таковой. Ведь в итоге все земли могут истощиться, так как переработчики свеклы будут требовать от аграриев больших объемов сырья. А это значит, что фермеры постепенно отойдут от строгого соблюдения агротехнологий".

Пока же, по данным управления сельского хозяйства акимата Жетысуской области, в нынешнем году выращиванием сахарной свеклы в регионе занимались 162 крестьянских хозяйства.

Будет ли в следующем году увеличено это количество, и удастся ли расширить площади возделывания сладкого корнеплода, зависит от решения минсельхоза.

Напомним, по данным Бюро национальной статистики АСПР РК, в 2021 году посевная площадь сахарной свеклы составила 14,5 тыс. га (в 2020 году – 15,2 тыс. га). Валовый сбор корнеплодов отмечен в прошлом году на уровне 332,2 тыс. тонн, годом ранее – 466,3 тыс. тонн. В 2022 году казахстанские фермеры разместили сахарную свеклу на площади 12,6 тыс. га при плане 26,3 тыс. га.

Людмила Мельник