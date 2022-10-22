Сорок казахстанских вузов будут бесплатно обучать молодых отслуживших парней

На заседании коллегии Главной военной прокуратуры в Министерстве обороны рассмотрены итоги проверки надзорных органов по соблюдению законодательства о призыве граждан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

По информации министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, затронувшего вопросы мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы, в данном направлении силовое ведомство проводит активную работу.

В частности, реализованы мероприятия касательно предоставления "кредитных каникул" военнослужащим срочной службы и сегодня в учебных центрах Вооруженных сил ведется подготовка по военно-учетным специальностям, родственным гражданским, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.

Кроме того, законодательно детализирован порядок предварительного отбора призывников, предоставления отсрочки и освобождения от призыва на воинскую службу через портал "электронного правительства".

Сейчас в Казахстане совместно с Министерством науки и высшего образования и ведущими вузами страны реализуется проект, предусматривающий предоставление льгот в образовательном секторе для отслуживших и хорошо зарекомендовавших себя во время прохождения срочной воинской службы граждан. Сорок вузов подтвердили готовность предоставить им квоты на получение бесплатного высшего образования.

Все принимаемые меры со стороны оборонного ведомства преследуют цель обеспечить качественный призывной контингент для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

По законодательству организацией призывной кампании занимаются исполнительные органы, поэтому на заседании Главной военной прокуратуры внимание акиматов областей и городов было акцентировано на необходимости обеспечить призывную кампанию всеми надлежащими условиями и должным образом укомплектовать медицинские комиссии.

В настоящее время в Казахстане идет осенний призыв на срочную воинскую службу, который начался 1 сентября и завершится 30 декабря. Всего в этом году в нашей стране будут призваны в армию более 35 тысяч человек.

На данный момент в Вооруженных силах продолжается увольнение в запас военнослужащих срочной службы. Во всех воинских частях прошли торжественные мероприятия, в ходе которых солдаты-срочники попрощались с боевым знаменем. Лучшие воины поощрены командованием.