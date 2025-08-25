Призывать казахстанцев на службу в армию будут через СМС
Министерство обороны подготовило поправки в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.
Так, предусматривается конкретизация порядка организации и проведения призыва граждан.
В частности, получить отсрочку от призыва на срочную воинскую службу можно будет через государственную услугу.
Кроме того, предлагается признать СМС-сообщение на телефонный номер казахстанцев, подлежащих призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения.
Проект направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.
