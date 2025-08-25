#АЭС в Казахстане
Право

Призывать казахстанцев на службу в армию будут через СМС

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:43 Фото: pexels
Министерство обороны подготовило поправки в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается конкретизация порядка организации и проведения призыва граждан.

В частности, получить отсрочку от призыва на срочную воинскую службу можно будет через государственную услугу.

Кроме того, предлагается признать СМС-сообщение на телефонный номер казахстанцев, подлежащих призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения.

Проект направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
