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Законодательство РК

В Аксу воспитатель била детей в саду

проверка, дети Фото: скриншот видео
Полиция Павлодарской области начала проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним в одном из детских садов в Аксу, сообщает Zakon.kz.

21 октября в полицию Аксу поступило коллективное заявление от законных представителей детей. Они просили принять меры к воспитателю детского сада №12. На опубликованном видео воспитатель жестоко обращается с ребенком.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту начата проверка. Изъяты видеозаписи.

При просмотре установлено, что работник детского сада наносила побои несовершеннолетним. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 44-летнего воспитателя начато досудебное расследование по статье 110 УК РК, - сообщили в полиции.

Результаты проверки направят в областное управление образования, чтобы принять меры в отношении руководителя этого детсада.

В Павлодаре мама особенного ребенка пожаловалась на его избиение в детском саду. Фотографии побоев на теле пятилетнего ребенка опубликовала его мама. Воспитателя специального дошкольного учреждения отстранили, заведующей объявили выговор.

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